А давайте без «если»! Ефим Мармер

2022-04-12 11:36 222

Помните из школьного курса такие себе слова-паразиты? Не помните? Значит, точно употребляете. Типа, вот, ну, как бы, короче, прикинь и еще десятка полтора только самых ходовых. К этому списку по итогам первого военного месяца можно добавить и еще недавно вполне нормальное слово «если».

Сейчас оно слышится отовсюду, цепляется в конец каждого предложения, каждой мысли. А что, если орки возьмут Мариуполь? А если высадят десант под Одессой? А если снова попрут на Киев? А если сожгут все нефтехранилища? Если не дадут посеять?

Если, если, если, если…

Сегодня сделаем все, чтобы не допустить, а завтра – чтобы исправить, выровнять, компенсировать, выстоять.

Нас определенно ждут самые трудные дни войны. Несмотря на всю неадекватность действий психически больной власти России, враг становится все более предсказуемым. Блицкриг не удался, пошла война на истощение и разрушение. Да, ресурсы России не сравнимы с нашими. Но ВСУ выстояли в лобовой атаке и выстоят в позиционных боях. Других вариантов просто нет, без всяких если.

Особенно после Бучи…

Мы уже хорошо понимаем, что надежды на реальную поддержку НАТО, ООН, ОБСЕ и даже Красного Креста нет. Спасибо, конечно, за вооружение, но это малая плата западных стран за то, что Путин напал не на них. Наше самое эффективное оружие – это сила духа, единство нации и общая ненависть к оккупанту, который из-за больных амбиций Сами Знаете Кого ворвался в нашу страну, разрушил ее мирную жизнь.

Не нужно быть Арестовичем, чтобы понимать: Путин, втянутый в переговоры, как бык на веревке, постарается выйти на их финиш с максимально сильной позиции. И ближайшие две недели будут (уже идут) перегруппировки, бессмысленные (с военной точки зрения) бомбежки и обстрелы, психические атаки, отвлекающие маневры и ложь со всех экранов, из окон и дыр.

Это очевидно для всех – от Верховного Главнокомандующего до рядового ВСУ. Каждый знает, что нужно делать, приказы никто не обсуждает, с советами не лезет. Кроме диванных экспертов из соцсетей и оставшихся не у дел политиков. Но к этим следует прислушиваться в самую последнюю очередь, в соответствии с их значимостью для судьбы страны.

Для Украины не менее, а может, и более важно, с какой позиции выйдут на переговоры с Путиным и Лавровым Зеленский и Кулеба. И как большинству из нас ни хотелось бы, чтобы война закончилась прямо завтра, но придется вспомнить старую поговорку о том, в каких случаях оправдана спешка.

В подтверждение сказанному приведу выдержки из статьи, опубликованной в британской The Times.

Влиятельное издание со ссылкой на источники в правительстве сообщает: «Великобритания обеспокоена тем, что США, Франция и Германия подтолкнут Украину к "урегулированию" со значительными уступками в мирных переговорах с Россией».

В Лондоне считают, что «урегулирование должно быть достигнуто только тогда, когда Украина окажется в максимально сильной позиции».

The Times приводит детали недавнего телефонного разговора Бориса Джонсона и Владимира Зеленского: «Джонсон предупредил президента Зеленского, что президент Путин – "лжец и хулиган", который использует разговоры, чтобы измотать вас и заставить пойти на уступки».

В общем, Британия рекомендует Украине не спешить на переговоры с Москвой и продолжать воевать. И обещает помочь средствами ПВО и пушками.

Конечно, совет Бориса Джонсона «еще немножко повоевать» на фоне Мариуполя, Харькова и десятков других разрушенных городов выглядит циничным, но не лишенным смысла.

Теперь несколько слов о будущем.

Какой бы мирный договор ни подписали бы президенты, это неизбежно будет документ о взаимной ненависти. Не будет никаких совместных человеческих мероприятий. Никакого общего 9 Мая. Малыми ручейками сквозь стену отчуждения будут пробиваться лишь родственные контакты, поездки на могилы детей и родителей. И так – два поколения, не меньше.

Это я даю прогноз по собственному опыту. Нашей семье понадобилось три поколения, чтобы начать нормально общаться с сегодняшними немцами. Теми, которые сейчас бескорыстно помогают украинцам. Чудны дела твои, Господи…



Источник: Украина-Центр