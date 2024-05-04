FAO про угрозы глобального голода Игорь Шевырев

2024-05-04 08:14 1813

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (Food and Agriculture Organization, FAO) предупреждает про рост рисков для глобальной продовольственной безопасности.

Об этом подчеркивается в недавно обнародованном Глобальном докладе FAO о продовольственных кризисах (Global Report on Food Crises).

Согласно докладу, продовольственные кризисы в мире становятся более затяжными, а отсутствие продовольственной безопасности и часто неполноценное питание превратились в «новую норму».

Каждый год в мире увеличивается число людей, которые сталкиваются с острыми потребностями в продовольствии. В результате, в 2023 году мир уже даже перешел критическую черту, когда глобальные продовольственные потребности больше не перекрываются имеющимися ресурсами, чтобы эти потребности покрыть. И тем более, не решит проблем предоставление одной только гуманитарной помощи. FAO в своем глобальном докладе призывает к принятию комплексных и системных решений.

Более того, ситуация становится настолько критической, что нынешние острые продовольственные проблемы могут нивелировать даже многие предыдущие реформы, проведенные в интересах устойчивого развития.

С 2016 года под постоянным мониторингом FAO находились 36 стран, которые в наибольшей степени нуждаются в продовольственной помощи. Что на тот момент составляло 80% от общего числа, сталкивающихся с проблемами голода.

В 2023 году под постоянным мониторингом FAO находятся уже 59 стран. Совокупно общее число острой потребности в продовольствии превысило 282 миллионов человек.

Для сравнения: только 2022 год в общую проблему добавил дополнительно 24 миллионов человек.

Что касается числа тех, кто наиболее остро сталкивается с продовольственными потребностями («красная черта» FAO), то на данный момент составляет более 36 миллионов человек.

Непосредственно перед рисками голодной смерти, по данным FAO, находятся более 1,3 миллионов человек. Прежде всего, на фоне конфликтов в Газе и в Судане.

Согласно прогнозу FAO, к июлю 2024 года на грани голода будут более 1,1 миллионов человек в Секторе Газы, а в Южном Судане – более 79 тысяч человек.

Но рассмотрим, что способствует столь негативным тенденциям.

FAO в своем глобальном докладе отмечает несколько основных факторов.

Во-первых, войны и конфликты, а также общая глобальная политическая напряженность и нестабильность. Под влиянием этого фактора, согласно данным FAO, наиболее уязвимыми оказались более 135 миллионов человек в 20 странах. Особенно, в результате обострения конфликта в Судане, который поставил перед голодом более 8,6 миллионов человек.

Во-вторых, климатические изменения, экстремальные погодные условия, катаклизмы, стихийные бедствия. Под влиянием этого фактора согласно данным FAO, наиболее уязвимыми оказались более 77 миллионов человек в 18 странах. Что заметно контрастирует с показателями 2022 года: более 57 миллионов человек в 12 странах.

В-третьих, последствия экономических и финансовых потрясений (глобальная инфляция, рост госдолга). Кроме того, сюда же можно также добавить проблемы социального неравенства, а также фактическая маргинализация сельского хозяйства, усугубленная проблемами в аграрном менеджменте в разных странах. Под влиянием этого фактора, согласно данным FAO, наиболее уязвимыми оказались более 75 миллионов человек в 21 странах.

Гендиректор FAO Цюй Дуньюй (Qu Dongyu) предлагает три основных приоритета для преодоления продовольственных кризисов.

Во-первых, чтобы лучше использовать имеющиеся продовольственные ресурсы, необходимо обеспечить оптимальный баланс между традиционной гуманитарной помощью и программами господдержки сельского хозяйства. Сельскохозяйственная помощь – это фактически гуманитарная помощь. В то время как инвестиции в сельское хозяйство являются частью усилий по поиску долгосрочных, устойчивых и инновационных решений, направленных на устранение коренных причин отсутствия продовольственной безопасности.

Во-вторых, переход к адресной поддержке аграрных секторов в критических ситуациях может снизить возможные потребности в гуманитарной помощи.

В-третьих, нужно стараться заблаговременно противодействовать причинам, чтобы не пришлось постоянно расхлебывать тяжелые последствия продовольственных кризисов.

Гендиректор FAO предлагает принципиальный подход «Four Betters», который предусматривает «лучшее производство, лучшее питание, лучшую окружающую природную среду, а также лучшую жизнь».