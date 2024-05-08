Париж-2024: Олимпиада устойчивого развития Игорь Шевырев

2024-05-08 09:50 1813

Париж был изначально инициатором возрождения олимпийского движения.

За 130 лет, с тех пор как Пьер де Кубертен выступил своими олимпийскими инициативами на конгрессе в Сорбонне (1894 год; кстати, тоже в Париже), олимпийское движение получило общемировой охват и даже фактически вышло за рамки сугубо спортивных соревнований, состязаясь также в экономической, технологической, инновационной конкуренции.

Первая олимпиада символично была проведена в Афинах (1896 год).

Париж за всю историю олимпийского движения в третий раз примет Олимпийские Игры.

Ровно сто лет спустя (1924) летняя Олимпиада снова состоится в Париже.

XXXIII летние Олимпийские Игры, которые состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа, ставят перед собой весьма амбициозные цели. Не только в спорте, но и по уровню развития технологий.

Париж-2015 объединил международное сообщество в интересах глобальных климатических целей.

Париж-2024 поднимет интересы глобального устойчивого развития на олимпийскую высоту.

Проведение высокотехнологичных и экологически устойчивых олимпиад становится доброй глобальной традицией, объединяя разные континенты в интересах мира, устойчивого развития и здорового спорта.

Пекин-2022 показал пример высокотехнологичной Олимпиады: зимние виды спорта не зависят от климата или погоды.

Наконец, Олимпийские Игры спустя затяжной олимпийский цикл возвращаются снова в Европу. К слову, предыдущая летняя Олимпиада проводилась на европейском континенте только в 2004 году – в Афинах. Хотя в 2012 году Олимпиаду принимал также Лондон, который, впрочем, на тот момент был уже на грани Brexit’a.

Париж-2024 имеет все возможности показать всему миру Олимпиаду устойчивого развития.

Можно выделить несколько основных особенностей, которые сделают Олимпиаду уникальной и непревзойденной.

Во-первых, открытость. Впервые церемония открытия запланирована не в «закрытом» стадионе, а на открытом пространстве: в историческом центре Парижа, на набережной Сены.

Понятно, что эта беспрецедентная задача ставит перед системой безопасности огромную ответственность. Но вообще-то давненько не видели зрители «открытые» Олимпийские Игры Предыдущая летняя Олимпиада состоялась в Токио фактически без зрителей, в условиях эпидемии Covid-19. К тому же, в условиях вынужденного годичного переноса.

Во-вторых, инфраструктура. Впервые Олимпиада будет проводиться практически полностью на действующих спортивных объектах. Главный стадион - Stade de France – прижился и успешно функционирует еще с «французского» Мундиаля 1998 года.

Впрочем, единственный новый объект – Aquatics Centre – построен здесь же, в Сен-Дени. Современный высокотехнологический объект, построенный с использованием биоматериалов, а также обеспечиваемый энергией из возобновляемых источников (прежде всего, солнечными батареями).

Но следует отметить еще и то, что на Олимпиаде в Париже впервые ряд водных соревнований будут проводиться не в бассейнах, а на открытом водном пространстве Сены.

Французские власти в процессе подготовки провели масштабную очистку Сены.

Не только для Олимпиады.

Парижане снова смогут купаться в Сене, не беспокоясь о «рисках» для своего здоровья.

Подготовка к Олимпиаде дополнительно способствовала обеспечению чистоты и облагораживанию городского пространства.

К слову, муниципальные власти также реконструировали ряд старых зданий, с использованием экологичных технологий.

В-третьих, компактность. Впервые олимпийские соревнования будут проведены в пределах «пешей доступности»: спортивные объекты расположены в радиусе до 10 км.

Возле спортивных объектов нет парковок. Зато дополнительно построены велодорожки.

Вместо парковок посажено более 200 тысяч деревьев: в аллеях и парковых зонах.

Основная нагрузка в олимпийских коммуникациях возложена на метро и общественный транспорт (в том числе, электробусы).

Несомненно, использование экологически чистого транспорта дополнительно будет способствовать сокращению вредных выбросов.

В-четвертых, Олимпиада в Париже планирует сократить вредные выбросы углерода вдвое.

Для сравнения: Лондон-2012 обошелся в среднем, в 3,4 миллион тонн, а в Рио-де-Жанейро – 3,6 миллионов тонн углеродных выбросов.

В Париже планируется сократить вредные выбросы углерода до 1,75 миллионов тонн.

Если же говорить о модели организации Олимпиады в Париже, то прежде всего, это предполагает модель «экономики замкнутого цикла».

С одной стороны, французские власти в процессе олимпийской подготовки постарались создать экономические возможности для местных сообществ (коммун и муниципалитетов).

С другой стороны, французские власти постарались также вовлечь на основе сопричастности самых разных субъектов. Олимпиада проводится не только для государства (в интересах престжа). Но и могут также почувствовать сопричастность также интересы бизнеса, представители общественных негосударственных организаций.

…В общем, много интересного можно ожидать от предстоящей Олимпиады в Париже.

Очень важно, чтобы Олимпиада способствовала не только достижению целей устойчивого развития, но и главной цели – достижению мира.

Олимпиаду лучше всего проводить в условиях устойчивого мира (недостаточно только одного «олимпийского перемирия»).

Но предварительно этому должна способствовать соответствующая подготовка. В том числе, через переговоры.