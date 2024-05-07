Кто в Украине уклоняется от переговоров Игорь Шевырев

2024-05-07 19:55 2109

Украина официально обратилась к международному сообществу «не признавать» российскую власть, по результатам недавно состоявшихся президентских выборов.

Впрочем, соответствующее «официальное заявление» сделал всего лишь МИД, формально «дипломатическое», но по содержанию сугубо политическое и политизированное.

В МИДе к своему заявлению наспех попытались составить «правовое обоснование».

На наш взгляд, крайне спорное и сомнительное.

Конфликт – не до «споров»

Впрочем, «спор» на данный момент явно неточное и неуместное определение к нынешнему украинско-российскому противостоянию.

Украинско-российское противостояние характеризуется не «спором», а вооруженным конфликтом, который имеет изрядно затяжной характер.

Украинско-российский конфликт по своей характеристике является международным, создавая существенные угрозы и риски как региональной (особенно, в регионах Европы и Евразии), так и международной безопасности.

Международный конфликт, в свою очередь, по своему содержанию предполагает противоборство между державами, но никак не «политическими режимами».

В то время как вопрос о выборах или выбор политических режимов (у каждой страны есть своя специфика) – это вопрос сугубо внутренней политики.

Международные конфликты в повсеместной практике решаются на высоком уровне международной политики. Политизация на этом фоне как правило, создает шумный фон, но не способствует серьезному решению конфликта.

К слову, не только в Киеве политически взяли «тон» на «непризнание» «путинского режима». Но и в Москве также по политическим мотивам также не признается «киевский режим». Таким образом, «игры в непризнание» в условиях военного конфликта между странами по факту только политизация.

Украина и Россия имеют политические системы, которые между собой по ряду признаков принципиально отличаются. Но конфликт между обеими странами состоит отнюдь не в том, какой у каждой из стран есть политический режим либо же насколько в каждой из стран развита демократия.

За весь период конфликта даже сформировалось негласное «правило»: от «непризнания» сторон конфликт не решается, а только затягивается.

Неизменным является только одно: конфликт требует своего мирного решения.

Учитывая, особенно, тот факт, что за период затяжного полномасштабного конфликта практически все военные средства уже исчерпаны. А затяжной конфликт вообще показал полный тупик военного сценария.

Оптимально украинско-российский конфликт может быть урегулирован мирным путем и посредством мер политико-дипломатического урегулирования.

Прежде всего, через переговоры.

Кто от переговоров уклоняется

Переговоры как оптимальный вариант мирного урегулирования украинско-российского конфликта поддерживаются практически всем международным сообществом.

Причем как на Западе, так и на Востоке разные страны стараются, чтобы Украина в переговорах была представлена в сильной позиции.

Прежде всего, кто если не дипломаты, должен в первую очередь осуществлять дипломатическое урегулирование?

Несомненно дипломаты, с учетом имеющихся своих знаний и опыта, могут способствовать проведению переговоров. Главное, чтобы переговоры проводились на серьезном профессиональном уровне, а также без стороннего политизированного давления.

Но если же МИД находится под политическим давлением (отсюда как результат, столь странные и наспех составленные политизированные «заявления»), то это отдельный серьезный вопрос о степени реальной независимости украинской дипломатии.

Независимость украинской дипломатии в свою очередь, влияет на возможности качественно и эффективно, а главное профессионально продвигать национальные интересы в международной политике.

Но в вопросах переговоров все-таки не будем преувеличивать роль дипломатии.

Самое главное – согласно Конституции, проведение переговоров, заключение международных договоров, а также представительство державы в международных отношениях является исключительным полномочием Президента Украины.

В свою очередь, Президент согласно Конституции, не может передавать собственные полномочия иным лицам или органам. В том числе, президентскому Офису (который вообще не имеет конституционного статуса, а выполняет сугубо техническую и вспомогательную роль в работе главы государства).

Остается только догадываться: зачем президент Зеленский фактически сдерживает переговорный процесс, а в условиях полномасштабного военного конфликта к тому же, устроена сомнительная внутриполитическая «игра в непризнание»?

Украинские воины мужественно и надежно держат национальную оборону, сдерживая российскую агрессию. Это в действительности, очень сложно. Мы противостоим очень достойному противнику (к которому важно относиться без недооценки, высокомерия или пренебрежения).

Но и политики (а тем более – государственные лидеры!), со своей стороны, не должны уклоняться от политико-дипломатического урегулирования.

Переговоры не нужно постоянно пытаться сдерживать или откладывать, под разными политическими мотивами или предлогами.

Переговоры, профессионально подготовленные, тщательно продуманные и ответственные, только в помощь мужественным украинским воинам.

А самое главное – переговоры откроют путь к мирному сценарию на основе взаимных компромиссов с обеих сторон, которые будут положены в основу справедливого мира

Не нужно постоянно рассчитывать только на те «инициативы и предложения», которые на переговорный стол кладут представители «страны-агрессора». Так было, например, в Минске с пресловутыми «минскими договоренностями», а впоследствии также на переговорах в Гомеле, Стамбуле.

10 лет фактически продолжается украинско-российский конфликт. За этот срок состоялось много саммитов, визитов, разных «переговорных раундов». Но за весь этот срок «переговорный процесс» фактически поддерживается за счет «предложений», сформулированных Москвой.

Понятно, что Россия пытается протолкнуть свои варианты «предложений» (в том числе, «через силу» или «ультиматумы» - способы могут быть самые разные). Но когда же наконец, от Украины к столу переговоров будут сделаны четкие и серьезные собственные предложения?

Причем тонкость дипломатической «игры» в том, чтобы не только самостоятельно подготовить собственный «пакет инициатив» к переговорам. Но главное – вызвать интерес у России. Причем этот интерес должен быть настолько ощутимым, чтобы стимулировать Россию не только прекратить военную агрессию и мотивировать к серьезным переговорам.

Переговоры осуществляются не «через силу», «монологи» или «ультиматумы», а прежде всего, на основе диалога.

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Не нужно бояться или же уклоняться от переговоров.

Переговоры, профессионально подготовленные, способны не только отстоять национальные интересы, но и предполагают готовность к взаимным компромиссам, а главное – способствуют мирному урегулированию затяжного конфликта.

Президент как глава государства должен быть основным инициатором мирных переговоров. Не сдерживать переговоры, отклоняясь в сомнительные внутриполитические «игры в непризнание», а всячески продвигать переговорный процесс, пользуясь поддержкой практически всего международного сообщества.

И тем более, не нужно во внутриполитические игры пытаться втягивать украинскую дипломатию.

Политическое давление на дипломатов является крайне недопустимым!