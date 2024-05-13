Генассамблея ООН, по результатам специальной сессии, приняла резолюцию в поддержку Палестины.
«За» - 143 государств;
«Против» - 9 государств;
«Воздержались» - 25 государств.
Согласно резолюции, за Палестиной официально признается пока что статус «государства-наблюдателя».
Но ГА ООН рекомендует Совбезу ООН все-таки пересмотреть свое предыдущее решение и наконец, признать полноправную государственность Палестины.
Напомним, вопрос об официальном признании Государства Палестины вынужденно вынесен на сессию ГА ООН после того, как в прошлом месяце был заветирован в СБ ООН.
18 апреля в Совбезе ООН признание палестинской государственности поддержали 13 государств, при двух воздержавшихся (Британия и Швейцария). Но США наложили вето (в нынешних суровых реалиях продолжающегося жестокого военного конфликта в Израиле). Проект резолюции про признание палестинской государственности формально был подготовлен Алжиром (скоординированно с ооновской неформальной «Arabic Group»). «Палестинский вопрос» фактически занимал центральное место в апрельском председательстве Мальты в СБ ООН.
Таким образом, вопрос о признании палестинского государства пока что отложен. Тем более, на фоне продолжающегося полномасштабного военного конфликта в Газе, который затянулся уже более 200 дней.
Но во всяком случае, Палестина сохраняет за собой статус «государства-наблюдателя».
Статус «государства-наблюдателя» позволяет принимать участие в сессиях и заседаниях в системе органов ООН, но без права голосования.
Хотя данный статус все же включает некоторые полномочия. Например, принимать участие в формировании повестки рабочих органов ООН, выступать с собственными инициативами, участвовать в конференциях под эгидой ООН, вносить поправки при рассмотрении ооновских документов, а также занимать руководящие должности во внутренних комитетах ООН.
Следует подчеркнуть, что вопрос признания палестинской государственности пользуется устойчивой огромной поддержкой Генассамблеи ООН.
Напомним, в декабре 2023 года Генассамблея приняла резолюцию про право Палестины на самоопределение. «За» - 172 государств; «против» - 4 государства»; «воздержались» - 10 государств.
Отдельно заслуживает сказать о тех, кто наиболее «настойчив» в неприятии палестинской государственности.
Странно, что Украина воздержалась в ходе нынешнего голосования. Тем более, что в декабре Украина полностью поддержала право палестинцев на самоопределение.
Для палестинцев нынешняя война тоже как война за независимость (а также за безопасное сосуществование со своим «северным соседом»).
Но менее странно еще и то, как можно пытаться искать поддержку «Глобального Юга» и при этом умудриться воздержаться от поддержки палестинской государственности.
СПРАВКА:
Декабрь 2023 года. Против резолюции ГА ООН про право палестинцев на самоопределение проголосовали: США, Израиль, Микронезия, Науру.
Воздержались: Палау, Папуа Новая Гвинея, Парагвай, Южный Судан, Того, Тонга, Камерун, Гватемала, Кирибати, Тувалу.
Май 2024 года. Против резолюции ГА ООН в поддержку палестинской государственности проголосовали: США, Израиль, Науру, Аргентина, Чехия, Венгрия, Микронезия, Палау, Папуа Новая Гвинея.
Воздержались: Британия, Нидерланды, Германия, Италия, Швейцария, Швеция, Финляндия, Хорватия, Парагвай, Вануату, Канада, Австрия, Албания, Болгария, Румыния, Фиджи, Малави, Маршалловы острова, Монако, Северная Македония, Литва, Латвия, Украина, Грузия, Молдова.