Генассамблея ООН в поддержку Палестины Игорь Шевырев

2024-05-13 07:00 2035

Генассамблея ООН, по результатам специальной сессии, приняла резолюцию в поддержку Палестины.

«За» - 143 государств;

«Против» - 9 государств;

«Воздержались» - 25 государств.

Согласно резолюции, за Палестиной официально признается пока что статус «государства-наблюдателя».

Но ГА ООН рекомендует Совбезу ООН все-таки пересмотреть свое предыдущее решение и наконец, признать полноправную государственность Палестины.

Напомним, вопрос об официальном признании Государства Палестины вынужденно вынесен на сессию ГА ООН после того, как в прошлом месяце был заветирован в СБ ООН.

18 апреля в Совбезе ООН признание палестинской государственности поддержали 13 государств, при двух воздержавшихся (Британия и Швейцария). Но США наложили вето (в нынешних суровых реалиях продолжающегося жестокого военного конфликта в Израиле). Проект резолюции про признание палестинской государственности формально был подготовлен Алжиром (скоординированно с ооновской неформальной «Arabic Group»). «Палестинский вопрос» фактически занимал центральное место в апрельском председательстве Мальты в СБ ООН.

Таким образом, вопрос о признании палестинского государства пока что отложен. Тем более, на фоне продолжающегося полномасштабного военного конфликта в Газе, который затянулся уже более 200 дней.

Но во всяком случае, Палестина сохраняет за собой статус «государства-наблюдателя».

Статус «государства-наблюдателя» позволяет принимать участие в сессиях и заседаниях в системе органов ООН, но без права голосования.

Хотя данный статус все же включает некоторые полномочия. Например, принимать участие в формировании повестки рабочих органов ООН, выступать с собственными инициативами, участвовать в конференциях под эгидой ООН, вносить поправки при рассмотрении ооновских документов, а также занимать руководящие должности во внутренних комитетах ООН.

Следует подчеркнуть, что вопрос признания палестинской государственности пользуется устойчивой огромной поддержкой Генассамблеи ООН.

Напомним, в декабре 2023 года Генассамблея приняла резолюцию про право Палестины на самоопределение. «За» - 172 государств; «против» - 4 государства»; «воздержались» - 10 государств.

Отдельно заслуживает сказать о тех, кто наиболее «настойчив» в неприятии палестинской государственности.

Странно, что Украина воздержалась в ходе нынешнего голосования. Тем более, что в декабре Украина полностью поддержала право палестинцев на самоопределение.

Для палестинцев нынешняя война тоже как война за независимость (а также за безопасное сосуществование со своим «северным соседом»).

Но менее странно еще и то, как можно пытаться искать поддержку «Глобального Юга» и при этом умудриться воздержаться от поддержки палестинской государственности.

СПРАВКА:

Декабрь 2023 года. Против резолюции ГА ООН про право палестинцев на самоопределение проголосовали: США, Израиль, Микронезия, Науру.

Воздержались: Палау, Папуа Новая Гвинея, Парагвай, Южный Судан, Того, Тонга, Камерун, Гватемала, Кирибати, Тувалу.

Май 2024 года. Против резолюции ГА ООН в поддержку палестинской государственности проголосовали: США, Израиль, Науру, Аргентина, Чехия, Венгрия, Микронезия, Палау, Папуа Новая Гвинея.

Воздержались: Британия, Нидерланды, Германия, Италия, Швейцария, Швеция, Финляндия, Хорватия, Парагвай, Вануату, Канада, Австрия, Албания, Болгария, Румыния, Фиджи, Малави, Маршалловы острова, Монако, Северная Македония, Литва, Латвия, Украина, Грузия, Молдова.