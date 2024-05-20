Модернизация по-китайски Игорь Шевырев

2024-05-20 14:47 814

Китай подробно разъяснил для широкой общественности основное содержание концепта модернизации, который на современном «новом этапе» и в ускоренном темпе создаст динамику системных реформ в ближайшее десятилетие.

Об этом следует из содержания «Белой книги по модернизации», которая была публично представлена в начале мая Институтом партийной истории и документации при ЦК КПК при информационной поддержке Агентства «Синьхуа».

Напомним, курс на всестороннюю и высококачественную модернизацию был официально взят, по результатам ХХ съезда КПК, который состоялся в 16-22 октября 2022 года.

К ХХ съезду была утверждена 14я «пятилетка» развития страны. Но фактически нынешняя «пятилетка» обеспечивает динамику реформ на целое десятилетие. К 2035 году Пекин планирует полностью завершить всестороннюю модернизацию, которая охватывает разные аспекты развития общества.

Китай к настоящему времени уже вышел на уровень «общества средней зажиточности», добившись тактически важной победы над бедностью. После достижения «первой 100-летней цели» Китай не только сохранил динамику, но и ускоряется. Хотя, как видим, приходится сталкиваться с рядом глобальных вызовов, которые оказывают давление на всю систему глобальной безопасности.

ХХ съезд поставил основную задачу – модернизация на пути к процветанию.

Модернизация, системные реформы проводятся не только ради качественного преобразования экономики, но прежде всего, чтобы в результате реформ был обеспечен ощутимый эффект для роста благосостояния общества. Социальное благосостояние должно планомерно и поступательно прорастать, по мере продвижения модернизации. При этом в интересах самых разных социальных групп, стараясь попутно решать проблемы внутренних дисбалансов и социального неравенства.

Ко всему, следует также добавить, что модернизация по-китайски продвигается в гармонии с глобальным развитием. Так, перед Пекином стоят не только внутренние социально-экономические цели, но и Цели устойчивого развития (SDG, Sustainable Development Goals), в разработке которых Китай как ответственный участник ООН принимал активное участие.

2030 год как формальный «дедлайн» SDG в свою очередь, только дополнительно, зачем модернизации по-китайски нужно ускориться.

Следует подчеркнуть, что модернизация по-китайски отнюдь не «новшество» ХХ съезда.

В Белой Книге подчеркивается историческая преемственность модернизационных реформ. С одной стороны, в Китае с уважением относятся к успехам реформ, которые были достигнуты предшественниками. Но с другой стороны, каждый «новый этап» фактически можно рассматривать продолжение (а не «перечеркивание» или «ретуширование» «старого»), которое позволяет решить былые проблемы, но и подниматься на новые уровни.

Модернизация по-китайски на нынешнем «новом этапе» - это фактически продолжение «реформ и открытости», основоположником которых с 1979 года стал Дэн Сяопин.

Но и для «правления» Си Цзиньпина тоже можно говорить про «новый этап».

В Белой Книге подчеркивается преемственность между программами «поворотного» XVIII съезда КПК, когда Си Цзиньпин заступил на руководство страной (2012 год) и ХХ съездом, когда он фактически укрепил свою власть фактически на «третий срок». По сути, перед Си Цзиньпином стоит высокая ответственная задача не только полностью завершить цикл реформ, начатых Дэн Сяопином, в результате которых будет обеспечено достижение сразу двух «100-летних целей» в развитии Китая.

Де-факто на «новом этапе» можно говорить об «осовременивании» модернизации по-китайски. Понятно, что за несколько десятилетий с тех пор как Дэн Сяопин провозгласил курс на модернизацию произошло очень много изменений. Не только качественно преобразился Китай, но и существенно изменилась международная обстановка.

С подачи Дэн Сяопина был взят курс на «социализм с китайской спецификой».

Но на тот момент основное внимание было сосредоточено на реформах в экономике.

Впоследствии китайская модернизация стала наполняться самой разной конкретикой. А среди основных приоритетов внимание стало фокусироваться не только на показателях экономики, но и на социально-гуманитарном развитии. Стремительная динамика развития Китая была сосредоточена не только на поддержании «количественного роста», но и также на планомерном повышении стандартов качества.

Критерием экономического развития стало также поступательное развитие человеческого капитала.

С 2012 года (XVIII съезд) в основу реформ был положен «принцип 5 в одном», который предполагает скоординированную и гармонизированную модернизацию одновременно во всех сферах: в экономике, политике, социальной сфере, культуре, а также охране экологии.

С 2014 года был конкретизирован еще один основополагающий принцип – «принцип четырех всесторонних аспектов». Во-первых, реформы должны быть всесторонними (то есть охватывать не только экономику). Во-вторых, принцип верховенства права должен обеспечивать сопровождение реформ. В-третьих, укрепление позиций Компартии Китая, которая организационно выполняет ведущую роль в руководстве реформ. В-четвертых, в 2014 году речь шла еще о построении «общества средней зажиточности» (на нынешнем этапе речь идет уже о построении «общества процветания»).

Модернизация по-китайски по-прежнему основывается на базовом принципе независимого развития с опорой прежде всего, на собственные силы и ресурсы.

Независимость, которая гарантирует возможности для самостоятельного суверенного развития на основе свободы выбора очень ценится во многих странах развивающегося мира, которые свои внутренние модернизации стараются форсировать вместе с постколониальном развитии. Отчасти поэтому в развивающемся мире особенно есть даже некоторая «мода» на «пример» китайской модернизации.

Но Китай постоянно подчеркивает важность учета в процессе реформ национальной специфики в каждой из стран.

Несомненно Китай планомерно продолжит процесс открытости перед международным сообществом. В том числе, перед западными странами. Но в трансформации экономического развития учтен также негативный опыт реформ разных стран.

В Белой Книге отдельно подчеркиваются несколько «моделей развития», которые точно отброшены Китаем.

Во-первых, модель чрезмерной концентрации на приросте финансового капитала. Финансы сами по себе не являются инвестициями, но вполне могут оказаться спекулятивным капиталом. В свою очередь, открытость перед спекулятивным капиталом в мировой практике разных стран неоднократно провоцировало мировые финансовые кризисы. Для некоторых стран Азии подобный «спекулятивный опыт» наиболее чувствителен. Странам Азии очень непросто приходится форсировать модернизацию. Но вдвойне тяжелее преодолевать последствия глобальных кризисов. Модернизация по-китайски точно придерживается иного пути и проводится для повышения производительности, а также благосостояния общества.

Во-вторых, модель «демократии для избранных» также прямо отвергнут в модернизации по-китайски. Демократия должна быть инклюзивной и способствовать активной самореализации самых разных социальных групп. Демократия должна способствовать равной динамике развития для всего общества (а не для каких-либо отдельных «избранных слоев», таким образом создавая риски для усиления неравенства).

В-третьих, Китай прямо отвергает «гегемонию» и «односторонний диктат» как способы проведения политики. Как ранее неоднократно подчеркивалось, Китай последователен в поддержке мультилатерализма, совместного сотрудничества с международным сообществом для решения глобальных задач.

В Белой Книге прямо подчеркивается, что попытки «копирования» «западного опыта» вместо «реформ» повлекло только серьезные проблемы, как это можно было заметить по некоторым развивающимся странам, которые в своем развитии чрезмерно «идеализировали» «западные модели» на практике. С одной стороны, повлекло ослабление госконтроля. А с другой стороны, способствовало росту социального неравенства. Как результат, усилило внутреннюю поляризацию в обществах.

С одной стороны, ослабление госконтроля на практике нередко делало богатых – богаче, а бедных – беднее. Проблема не только в том, что это усиливало дистанцию в социальном расслоении. Но и развитие бизнесов также нередко было в ущерб «качеству» (а скорее, спекулятивному обогащению). А с другой стороны, ослабленному государству вдвойне сложно справляться со своими социальным функциями. В результате, бОльшая часть общества фактически оказалась предоставленной само по себе, а по сути, самостоятельной «борьбе за выживание».

Но государство по своей сути должно представлять власть всего общества (а не его отдельных групп, тем более по дискриминационным имущественным критериям).

…Итак, модернизация по-китайски показывает, как проводить реформы с опорой не только на национальные интересы, но и на собственные возможности.

Кроме того, четко предостерегает, по каким моделям социальное развитие точно нежелательно.