Китай показывает Путь для Европы Игорь Шевырев

2024-05-25 19:59 407

Старт нового «золотого десятилетия» Belt and Road Initiative (BRI) символично начался с высокого государственного турне китайского лидера Си Цзиньпина по странам Европы.

Belt and Road Initiative за свое предыдущее десятилетие получил общемировое признание, объединив все континенты и сделав ощутимые импульсы в развитии для многих стран развивающегося мира.

Belt and Road Initiative помогает многим странам развивающегося мира.

Belt and Road Initiative по результатам визитов, показал также готовность помочь устойчивому и сбалансированному развитию Объединенной Европы.

Символично, европейское турне китайского лидера Си Цзиньпина состоялось на «перепутье» общеевропейских выборов в Европарламент. По результатам выборов, в Брюсселе будет сформирована новая функциональная команда, которая перейдет на «новый этап» в стратегическом развитии Европы. В свою очередь, Китай показал Путь, как стратегическое развитие Европы сделать более устойчивой, а действующее глобальное устойчиво более стабильным, безопасным и сбалансированным, где в частности, будут надежно защищены интересы Китая и Европы.

Несомненно, торговля и инвестиции в китайско-европейских отношениях имеют важное значение, из года в год планомерно демонстрируя поступательную динамику. Но отношения между Китаем и Евросоюзом имеют прежде всего, стратегическую ценность и выше, чем просто торговля, инвестиции или инфраструктурные проекты.

Рассмотрим, какие стратегические выводы можно сделать, по результатам государственного визита лидера Китая Си Цзиньпина по странам Европы.

Визит, который состоялся в удобный подходящий момент как для Китая, так и для Европы.

Момент для Китая

Прежде всего, следует отметить, что один из первых зарубежных визитов лидер Китая осуществил именно в страны Европы. После продолжительного почти пятилетнего перерыва. Сразу как только позволили обстоятельства визит был сделан в Европу (например, после затяжной эпидемии Covid-19, а также последующего посткоронавирусного восстановления).

При этом важно также подчеркнуть, что продолжительная «пятилетняя пауза» между визитами тоже характеризовалась интенсивным диалогом. Так, за этот период неоднократно посетили Пекин как общеевропейские лидеры ЕС, так и национальные лидеры некоторых влиятельных стран Европы.

Тур Си Цзиньпина состоялся в цветущий весенний период, когда европейские страны традиционно отмечают Дни Европы.

Прежде всего, лидер Китая посетил Францию. Символично, 60 лет назад именно Париж первым среди европейских столиц установил официальные дипотношения с Пекином. И именно Париж открывает нынешнее «золотое десятилетие» BRI.

Франция последовательно продвигает политику, направленную на обеспечение «стратегической автономии» Европы, что сделает общеевропейское развитие более устойчивым и сбалансированным.

При этом китайско-французский диалог развивается в координации с единым курсом Еврокомиссии. Совместные высокопоставленные совещания как с национальными, так и с общеевропейскими лидерами для Пекина давно стали традицией.

Тур также состоялся в разгар общеевропейской кампании по выборам в Европарламент. Объединенная Европа переходит на «новый этап» своей истории. И важную роль в этом выполняется стратегическая координация с Китаем. И в интересах глобальной стабильности при этом также поддерживается стратегическая координация с Китаем.

Но лидер Китая во время визитов обратил внимание не только на влиятельные страны Западной Европы, но и на менее важное развитие Центральной Европы.

Китай поддерживает развитие стратегических отношений не только с Евросоюзом, но и европейскую политику расширения (то есть поддерживая развитие стран, которые вступят в ЕС только в перспективе).

Так, Си Цзиньпин посетил Венгрию, которая является важной страной на внутренних европейских «кордонах» с Балканами.

Кроме того, китайский лидер также посетил Сербию, которая на данный момент пока не состоит в Евросоюзе, но продвигает программы евроинтеграции.

Главное, Венгрия и Сербия совместно продвигают крупный китайский инфраструктурный проект BRI (сравнительно наибольший китайский проект в ЕС (на данный момент), который за несколько лет реализации уже демонстрирует хорошую рентабельность и ряд рыночных выгод).

При этом проект BRI выходит «за рамки» Венгрии и Сербии, являясь всего лишь одним из важных звеньев стратегически важного для Европы коридора, который опоясывает балканские страны вплоть до средиземноморских портов Греции.

Итак, проекты BRI гораздо большее значение, чем интересы инвестиционного или инфраструктурного развития. Де-факто китайские инвестпроекты в данном случае способствуют также продвижению в балканском регионе евроинтеграции.

Несомненно, Китай как перспективный крупный инвестор заинтересован также в формировании новой европейской безопасности. Тем более, что новая архитектура формирующейся европейской безопасности имеет важное значение для всей системы глобальной безопасности. В частности, для стабильного и безопасного развития Евразии, на континенте между Европой и Азией.

Но рассмотрим, почему европейский визит Си Цзиньпина состоялся в подходящий момент не только для Китая, но и для интересов Европы.

Момент для Европы

Евросоюз безусловно, является крупнейшим союзником в западном альянсе США.

При этом не нужно пытаться увидеть в европейских устремлениях к «стратегической автономии» какие-либо «антиамериканские проявления». И в китайско-европейском диалоге также нет «направленности» против каких-либо «третьих стран». В том числе, против США или России.

К тому же, между США и Евросоюзом как ведущими западными союзниками регулярно на самом высоком уровне поддерживается координация. В то время как по отношению к Китаю западные страны являются геополитическими конкурентами и соперниками.

К слову, Париж оказался на «перекрестке» не только китайского, но и японского турне. Так, перед европейским визитом лидера Китая Париж также посетил премьер Японии. Причем каждый из визитов имеет важное значение, с точки зрения глобальной безопасности.

В общем, сильные позиции Европы в мире на практике фактически обеспечиваются в «едином альянсе» со США. Как ни крути, но такова насущная реальность в современном мире. Соответственно, когда «западный альянс» силен и крепок, Евросоюз развивается стабильно и устойчиво. Но как только альянс ослабевает, европейцы в первую очередь ощущают политические риски

Несомненно, к настоящему времени «альянс» между США и ЕС за предыдущие годы восстановился. Как результат, помогло общеевропейскому экономическому восстановлению (которое напомним, ранее кроме политических и геополитических рисков, еще и испытывало серьезные «долговые проблемы»). Но с другой стороны, перманентная внутриполитическая нестабильность в США и в частности, вхождение Вашингтона в новый избирательный цикл создает некоторые политические выборы. А в мире многие хорошо видят, насколько внутриполитическая ситуация в США становится более напряженной, нестабильной и поляризованной от выборов к выборам.

Итак, для ЕС с данной точки зрения, крайне важно «хеджировать» свои политические и геополитические риски. Таким образом, отношения между ЕС и Китаем при всей их стратегической ценности важны прежде всего, для поддержания глобальной стабильности.

Причем глобальная стабильность для развития Европы имеет особенно важное значение. Так, Евросоюзу крайне невыгодны политизированная напряженность и тем более, политическое противостояние между США и Китаем. При подобных сценариях интересы Европы оказываются очень уязвимыми, как, впрочем, мы все это хорошо видели на протяжении предыдущих периодов.

Итак, чтобы не допустить риски геополитической напряженности Европа со своей стороны, старается продвигать диалог и сотрудничество.

К слову, перед схожими проблемами также сталкиваются интересы Китая.

Но если для Пекина китайско-американские отношения важны прежде всего, в интересах глобальной стабильности, то китайско-европейские отношения важны еще и в интересах мирного и устойчивого развития.

Другими словами, Пекин не может позволить поставить «на паузу» стратегические отношения с Евросоюзом. (В отличии, от «политической паузы» со США, которая в нынешних политизированных реалиях периодически возникает от выборов к выборам).

В свою очередь, для интересов Евросоюза какие-либо «паузы» в отношениях с Китаем в еще бОльшей степени ощутимы. Учитывая, что фактически сдерживают устойчивое развитие. Помимо того, что Евросоюз как уже отмечалось, сталкивается с политическими и геополитическими рисками.

Но в центре стратегических отношений между Китаем и Европой на современном промежутке истории оказалась именно Украина.

Война в Украине выявила множество проблем в системе безопасности Европы.

При этом война в Украине также создала проблемы даже китайским интересам в Евразии.

Украина и интересы мира, необходимость прекращения затянувшегося военного конфликта безусловно, были одним из основных приоритетов в нынешнем фактическом диалоге между Европой и Китаем.

Украина между Китаем и Европой

Belt and Road Initiative позволит обеспечить не только стратегически важный «трансбалканский коридор», но и обеспечить евроинтеграцию для всего Балканского региона. Заодно укрепляя единство всего Юго-Востока Европы.

Но Украина имеет гораздо больший потенциал для устойчивого развития Европы.

Черноморский коридор важен не только для безопасности Европы.

Специфика «черноморского коридора» в том, что здесь интересы Европы тесно пересекаются с интересами Евразии.

Украина представляет стратегическую ценность для Европы не только «черноморским коридором», но и не менее важными евразийскими коридорами. Причем евразийские коридоры имеют значение не столько для транспорта или логистики, а прежде всего, с точки зрения существующей архитектуры безопасности в Евразии.

С одной стороны, для Евросоюза крайне невыгодно, чтобы какие-либо конфликты создавали искусственные «разделительные линии» на континенте. Европа на протяжении всей своей истории стремится к объединению и единству (и постоянно преодолевает разные расколы). И тем более, в данном случае для европейцев крайне обременительна война в Украине.

С другой стороны, для Китая также важно, чтобы его отношения с Россией, которые также представляют стратегическую ценность, способствовали безопасности и развитию всей Евразии. И тем более, ни для кого в мире не представляли «проблемы».

Мир, стабильность, безопасность, а также устойчивое развитие Украины является общим интересом как для Евросоюза, так и для Китая.

Таким образом, Китай и Евросоюз вполне могли бы стать важными гарантами мирного и безопасного послевоенного развития Украины.

Вместо выводов

1.Belt and Road Initiative гораздо больше, чем торгово-инвестиционные и инфраструктурные проекты. Это целый комплекс самых разных стратегических инициатив, которые продвигают отношения между странами на основе взаимоуважения и взаимной выгоды.

BRI за предыдущее десятилетие показал способности объединять разные континенты. Есть также потенциал для взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и Европой.

2.Между Китаем и Европой в основе целый комплекс стратегических интересов (не только торговля и инвестиции). Эти стратегические интересы должны регулярно поддерживаться многоуровневым китайско-европейским диалогом.

Украина безусловно, имеет важную роль в продвижении китайско-европейского диалога.

3.Украина несомненно является стремительно развивающаяся европейская страна, которая имеет огромное значение для формирующейся системы безопасности Европы.

Но при этом важно также учитывать тот факт, что ни одна европейская страна не имеет важного значения для стабильного и безопасного развития всего континента Евразии именно как Украина.