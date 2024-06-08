Победа Индии, поражение «хиндутвы» Игорь Шевырев

2024-06-08 09:00 407

Индия показала политический сюрприз, по результатам состоявшихся парламентских выборов.

Политический сюрприз для каждого из основных «альянсов», участвующих в выборах: как для правящего «шафранового альянса» BJP, так и для оппозиционного «лотосового альянса» I.N.D.I.A.

Правящая партия Bharat Janata Party (BJP), которая на протяжении десятилетия самостоятельно контролировала большинство в Локх Сабхе (индийский парламент), теперь в складывающейся политической ситуации уже вынуждена искать коалицию.

В любом случае, результаты выборов могут существенно повлиять на индийскую политику.

Таким образом, провокационная политика «хиндутвы» (национал-радикализм с примесью «политизированного индуизма»), которая создавала много рисков и опасностей внутреннему миру в Индии, фактически потерпела поражение.

«Хиндутва» проиграла, победила Индия.

Справка: Индийские парламентские выборы

Предвыборная кампания по выборам в Локх Сабху проходила с 19 апреля по 4 июня.

И растянулась в 7 этапов.

Общая численность зарегистрированных избирателей на выборах составляет более 900 млн. чел.

Всего в выборах приняли участие более 640 млн. избирателей.

Явка составила 67%.

Основная борьба велась фактически между двумя «альянсами»: с одной стороны, правящий «Национал-демократический альянс» (N.D.A), во главе с «шафрановой» партией BJP, и с другой стороны, оппозиционный альянс I.N.D.I.A, во главе с «лотосовым» Индийским Национальным Конгрессом.

Выборы велись за 543 депутатских мандатов.

«Порог» парламентского большинства – 272 мандатов.

«Порог» конституционного большинства – 362 мандатов.

Проблемы в коалиции

Правящий блок «Национал-демократический альянс» можно рассматривать номинальным победителем выборов. При этом заметно утратив в электоральной поддержке, в сравнении с предыдущими выборами 2019 года.

Во-первых, непосредственно правящая BJP предварительно получает 240 мандатов. Для сравнения: в 2019 году у «шафрановых» было 303 мандатов, которые позволяли с солидным запасом самостоятельно формировать «моно-большинство».

Но сейчас у BJP нет не только «солидного запаса», но и есть ощутимый дефицит голосов до минимального «порога» большинства.

В результате, BJP, которая на протяжении десятилетия могла свободно диктовать условия, сейчас оказалась в уязвимой зависимости даже от своих политических союзников.

Но союзники «шафрановых» тоже понесли ощутимые потери.

Во-вторых, совокупно правящий блок N.D.A предварительно получает 293 голосов. Помимо потерь «шафранового» «моно-большинства», их основные союзники также не досчитались минимум 30-35 голосов.

В-третьих, проблему также составляет «пестрота и разнообразие» правящего альянса, куда совокупно входят 15 мелких партий. Раньше коалиция держалась на доминировании и диктате «шафрановых». Но сейчас, когда цена голосов выросла, повышается электоральный вес малых партий.

Если сформировать коалицию для BJP будет несложно, то гораздо сложнее будет эту коалицию впоследствии удержать. Но с еще бОльшими проблемами BJP может столкнуться в процессе продвижения своей законодательной «индуистской повестки». Во всяком случае, BJP придется снизить былой «пыл напора» и чаще проявлять сдержанность, отказываясь от многих радикалистских и просто провокационных требований.

К слову, оппозиционный альянс I.N.D.I.A, в который входят всего шесть партий, на этом фоне выглядит более слаженным и монолитным. Хотя внутренние разногласия в оппозиционном альянсе более серьезны и глубинны. Что, впрочем, неоднократно проявлялось в политической борьбе.

В-четвертых, региональные потери BJP по разным штатам еще более ощутимы.

Пожалуй, наибольшим политическим сюрпризом стала потеря влияния BJP в тройке крупных штатах «пояса хинди»: в Уттар Прадеше, Махарадже, а также Раджастане. Кроме того, «шафрановые» поступились позициями в Западной Бенгалии.

Основа поддержки BJP сузилась до Гуджарата, Махья-Прадеша, Чхаттисгартха.

Но при этом важно также отметить, что и Гуджарат больше не будет «политической монополией» BJP. По результатам выборов, Индийский национальный Конгресс впервые за десять лет смог пробить «плацдарм» «шафрановых» в регионе.

В-пятых, можно также наблюдать ослабление персональной электоральной поддержки лидера BJP и действующего премьера Нарендры Моди.

Для BJP это еще важно потому, что политическая кампания всего «шафранового блока», во многом, основывалась на личной «харизме» Моди.

Закат Моди

Нынешний премьер-министр Индии Нарендра Моди находится во власти уже десять лет подряд.

Нынешние выборы открыли путь для его «третьего срока».

Но «третий срок» Моди будет сопровождаться ослаблением политического влияния BJP (как, впрочем, и личной «харизмы» Моди). В сравнении с предыдущими двумя сроками, когда Моди пользовался фактически неограниченной (причем еще и бесконтрольной) политической властью.

Проблема не только в том, что Моди уже прошел через свой политический пик.

Но его «третий срок» также упирается в возрастной лимит (75г.), законодательно установленный предел для высокопоставленных должностей на госслужбе.

Итак, «третий срок» Моди вполне имеет все основания стать последним (а может, еще и досрочным, на фоне потенциальных проблем в коалиции, о которых говорилось выше).

Символично, что персональная победа Моди по своему округу в Варанаси фактически оказалась «пирровой», получив небольшое электоральное преимущество. Что в свою очередь, фактически можно рассматривать как неодобрение политики «хиндутвы», которая в реалиях индийского светского государства, фактически провоцировала внутренние скандалы и конфликты.

Для BJP в свою очередь, это создает проблему политической преемственности. Что на практике будет обеспечить крайне сложно. Учитывая практически полное доминирование «харизмы» Моди во всем «шафрановом» блоке.

Таким образом, открывается неплохое «окно возможностей» для оппозиционного «альянса».

Причем Индия окажется перед перспективой не только смены политического лидерства, но и кардинальным изменением политического курса.

Подъем Индийского Конгресса

Пожалуй, нынешние выборы преподнесли политические сюрпризы не только для правящей BJP, но и для их оппонентов по оппозиционному альянсу.

Каких-то 6 месяцев назад, в декабре 2023 года, для всей индийской оппозиции были очень сумрачные времена. Причем с пессимистичными настроениями, направленными на понижение каких-либо электоральных ожиданий. Особенно, на фоне того как по результатам «промежуточных» региональных выборах оппозиция получила разгром в Мадхья-Прадеше, Чхаттисгартхе, а также Раджастане.

Оппозиция на тот момент смогла разве что, объединиться в номинальный «альянс» I.N.D.I.A. Но испытывала острый дефицит авторитетного политического лидерства. К тому же, несмотря на формальный «альянс» между разными оппозиционерами есть существенные разногласия. Что в свою очередь, мешало сформировать единую «программу действий», а также распределить тактические задачи в политической борьбе.

Пожалуй, основное, что сплотило оппозиционеров, стала «отбивка» от одностороннего напора и «диктата» BJP. Но главное, оппозиционный альянс не действовал как «слаженная команда». Ко всему, немало оппозиционеров испытывали банальный дефицит доверия на местах, периодически оказываясь в центре местечковых скандалов.

Пожалуй, в наиболее уязвимом положении оказался Индийский национальный Конгресс, который фактически является «ядром» оппозиционного «альянса».

«Шафрановая власть» не брезговала даже самыми грязными и скандальными методами, показывая очень существенные проблемы в текущем состоянии индийской демократии.

ИНК участвовал в нынешних выборах в очень сложном положении.

По сути, это ведущая оппозиционном альянсе партия. Но фактически в нынешнем «альянсе» Конгресс был мало заметен, не демонстрируя ощутимой активности.

Во-первых, Конгресс практически не имеет никаких электоральных «зацепок» ни в одном из штатов Индии.

Если «шафрановые», манипулируя индуистской религией, пытались заигрывать с поддержкой в «поясе хинди», то «лотосовые» наблюдая огромные социальные проблемы в Индии, не имели фактически никаких возможностей, чтобы политически воспользоваться хотя бы социальным недовольством.

Во-вторых, Конгрессу приходится действовать фактически в условиях информационного замалчивания. С одной стороны, в Индии наблюдаются серьезные проблемы со свободой слова. И прежде всего, под наибольшим давлением оказались традиционные медиа. С другой стороны, одним из основных факторов предвыборной кампании стали социальные сети. Что в свою очередь, создало много рисков и угроз фейков и дезинформации.

В-третьих, «шафрановые» под надуманными «предлогами» даже заблокировали банковские счета Конгресса.

Кроме того, в ходе предвыборной кампании также использовались «технологии» уголовного преследования оппозиции.

Пожалуй, наиболее скандальным стал политизированный «арест» главного министра Нью-Дели Арвиндта Кеджрвала, которому формально выдвинули всего лишь «подозрение». Причем не для того, чтобы попытаться найти «обвинение», а просто как политический предлог для ареста.

В результате, был создан опасный прецедент, когда BJP фактически установила прямой контроль Центра над властью в столице.

Ранее с предвзятыми уголовно-политическими преследованиями пришлось столкнуться также непосредственно лидеру Конгресса Рахулу Ганди.

Но несмотря на многочисленные проблемы и суровые политические реалии Конгрессу всего за полгода удалось существенно переломить ситуацию.

Во-первых, Индийский Конгресс практически удвоил позиции до 99 мандатов. Для сравнения: в 2019 году у партии Ганди было только 52 мандатов, а в 2014 году еще меньше – 44 мандатов.

Во-вторых, весь оппозиционный альянс I.N.D.I.A предварительно набирает 232 мандатов. С одной стороны, это предоставляет «блокирующий пакет» против каких-либо радикалистских и откровенно популистских инициатив. А с другой стороны, это прибавляет возможности для политического влияния.

В-третьих, Индийский Конгресс укрепляет политические позиции в оппозиционном альянсе. А это в свою очередь, повышает возможности для перспективы политического лидерства. На фоне того как «шафрановый альянс», как уже отмечалось, в перспективе может иметь проблемы с лидерством.

…Итак, Индия, по результатам состоявшихся парламентских выборов, фактически оказалась на пороге смены курса, вступая в транзитный период.

Прежняя провокационная политика «хиндутвы» заканчивается.

Индия открывается на пути к восстановлению.

P.S. Парламентские выборы в Индии можно было бы интересно рассмотреть на контрасте с парламентскими выборами в Пакистане, которые состоялись несколькими месяцами ранее.

В Пакистане выборы проходили в обстановке более политически напряженной ситуации и на фоне беспрецедентных угроз безопасности.

Но это уже тема для отдельного обзора.