Дом Нетаньяху и загадочный иранский шахед Шимон Бриман

2024-10-20 14:22 222

В сторону дома Нетаньяху в Кейсарии вчера была запущен тот самый "Шахед-101" иранского производства, который россия массово использует в атаках против городов Украины (на фото сверху). Эксперты говорят, что на Кейсарию летела модификация Т1 этого ударного дрона - с электрическим двигателем. Видимо, в Ливане опасались критики израильских эко-активистов за использование сгораемого топлива. Хотя пошлину за ввоз в Израиль машины с электродвигателем ливанцы не заплатили..

То, с чем украинские зенитчики научились более-менее справляться, становится неожиданными и неприятными сюрпризами для их израильских коллег. Пока наши стражи неба не знают, как создать герметичную защиту от дронов на сравнительно небольшой территории Израиля, жизнь заставила украинских спецов еще год-полтора назад придумывать новые технологии и методы, в которых украинцы сейчас опережают нас благодаря бОльшему опыту антидроновой войны. Например, уничтожение недорогих "шахедов" дешевыми дронами (свежие новости на фото внизу).

Инцидент в Кейсарии выглядит, с одной стороны, провалом в обеспечении безопасности премьер-министра (хотя его с супругой и не было дома в момент атаки на город). А с другой стороны, не исключено и сознательное "пропускание" дрона: это позволило Израилю громко заявить о покушении на главу правительства, чтобы получить формальное обоснование для ответной физической ликвидации кого-то из первых лиц Тегерана - если такие планы имеются в скорой атаке Израиля против Ирана.

Интересно, что иранские аятоллы предчувствуют такие намерения Израиля - и поспешили заявить в ООН, что "не имеют отношения к запуску дрона по Кейсарии". Мол, это сделала Хезболла. То есть аятоллы перекидывают ответственность на подконтрольное себе же "щупальце" в Бейруте, которое Иран и снабжает своими "шахедами", как и москву.