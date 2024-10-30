Зачем Генсек ООН посетил саммит БРИКС Игорь Шевырев

2024-10-30 20:15 259

Прежде всего, посещение подобных саммитов – это нормальная практика в работе ООН. Так, Генсек ООН периодически посещает многие другие саммиты. Например, саммиты «Группы 7» и «Группы 20». Сейчас он в Колумбии на саммите СОР15 (по защите биоразнообразия). Недавно посещал саммит АСЕАН и Форум тихоокеанских островов.

Организация Объединенных Наций в подобном интенсивном графике функционирует круглый год. Не только от «сессии» до «сессии» Генассамблеи ООН. И безусловно, не сосредотачивается только вокруг работы непосредственно Генсека ООН.

Организация Объединенных Наций – это солидная международная организация, функционирование которой поддерживается целой внутренней системой разных отраслевых институций.

Многие страны стремятся привлечь к себе внимание ООН. А для Украины поддержка ООН важна особенно.

Несомненно, очень хорошо, что Генсек ООН продолжает последовательно проявлять интерес к мирному урегулированию военного конфликта, развязанного вооруженной агрессией РФ против Украины.

Затяжной «вооруженный конфликт» (ред.: в международно-правовой терминологии – без придирок или политизации) закономерно ослабляет международное внимание. Особенно, с учетом того, когда под влиянием политизации и радикализации в разных регионах мира возникает много других «вызовов». Даже когда некоторые «вызовы» создаются ситуативно, чтобы просто отвлечь внимание.

Но никакой «усталости» в мире от конфликта в Украине нет. В том числе, со стороны ООН.

Очень важно, что Генсек ООН посетил саммит БРИКС. И в частности, свой визит использовал, чтобы в очередной раз, подчеркнуть необходимость мирного урегулирования военного конфликта между Киевом и Москвой.

Можно отметить несколько факторов, почему для Украины это важно.

Во-первых, Украина по-прежнему среди основных тем рассмотрения ООН. Даже в условиях затяжного конфликта, а также политизированных попыток отвлечь, ослабить международное внимание.

Во-вторых, Украина по-прежнему среди основных приоритетов непосредственно Генсека ООН.

А для Киева это особенно, важно на фоне политизированной ситуации вокруг СБ ООН, который согласно Уставу Организации, является единственным полномочным органом по поддержанию международной безопасности.

Даже между 15 разными людьми часто сложно достичь внутреннего консенсуса. А между 15 государствами, которые участвуют в заседаниях СБ, эта задача еще сложнее. И не только потому, что у пяти постпредов еще и есть право вето.

Поддержка Генсека ООН в подобных раскладах имеет важное значение.

В-третьих, Украина и так имеет поддержку Генсассамблеи ООН. Причем, судя по голосованиям за разные резолюции, это устойчивая поддержка.

Поддержка Генсека ООН только дополнительно усиливает позиции Украины.

И опять же: это имеет тактическое значение на фоне «политизированных страстей», периодически разыгрываемых вокруг СБ ООН.

В-четвертых, для Украины также важно, что Генсек ООН посетил саммит БРИКС, где собралось много влиятельных развивающихся стран. Как видим, по состоявшемуся саммиту в Казани, в организацию вступило еще несколько развивающихся стран.

За предыдущие годы БРИКС, как впрочем, и ШОС, существенно расширились весьма представительным числом участников. И сейчас эти группы развивающихся стран по своему влиянию отчасти даже сопоставимы с группами стран развитых.

К слову, тот факт, что развивающиеся страны часто стали объединяться только дополнительный факт в пользу необходимости реформы действующей системы глобального управления.

Очень непросто в нестабильном мире для развивающихся стран, интересы которых на фоне разных конфликтов оказались наиболее уязвимы.

Конфликт в Украине оказывает сдерживающее влияние не только на интересы европейской безопасности. Но прежде всего, на интересы устойчивого развития стран Глобального Юга.

Не нужно устраивать политические скандалы вокруг подобных саммитов.

Саммиты БРИКС, ШОС для Украины очень важны, чтобы привлечь поддержку стран развивающихся.

В-пятых, Генсек ООН Антониу Гутерриш продемонстрировал личный пример посредничества между конфликтующими сторонами.

За период затянувшегося конфликта между Киевом и Москвой ранее неоднократно предпринимались попытки переговоров. Но при поддержке Объединенных Наций эти переговоры, наконец, стали сравнительно более результативными.

Конкретный результат – «Черноморская зерновая инициатива».

Это только шаг, но очень важный на пути к миру.

Не только для прекращения конфликта между Киевом и Москвой, но и с конкретной пользой для всей глобальной экономики. В том числе, для продовольственной безопасности стран развивающихся.

Генсек ООН на саммите БРИКС в очередной раз, подчеркнул поддержку достижения «справедливого мира» на основе соблюдения норм международного права. И подчеркнул важность возобновления конструктивных инициатив черноморской торговли.

Конфликт можно урегулировать мирно через переговоры и диалог.

Объединенные Нации показали на практике, что могут быть конструктивным посредником.

Игорь ШЕВЫРЕВ