Париж и выбитые зубы Янина Соколовская

2026-01-07 14:48 259

Совершенно не нужно было ехать в Париж, чтоб доказать, что у Европы выбиты зубы. Парижская декларация Коалиции желающих - это обещание парижского ловеласа жениться. Когда-нибудь. Может быть. В следующих жизнях.

Декларация еще обтекаемее, чем пятая статься Северо-Атлантического договора, в которой страны НАТО МОГУТ, а не ДОЛЖНЫ военным путем защищать друг друга в случае нападения.

Это еще смешнее, чем Будапештский меморандум, где гарантами нашей безопасности назначили Британию и россию.

Это гораздо беззубее Минских договоренностей, которые на время, но реально остановили фронт, развели войска и дали возможность Украине отдышаться и вооружиться (шанс не был использован из-за смены президента).

В Парижской обтекаемой бумажке нет ничего о восстановлении территориальной целостности Украины; нет ни слова об ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ европейцев по защите Украины, нет ни звука о введении миротворцев ДЛЯ прекращения войны. Зато написано о некой "системе политически и юридически связывающих гарантий", которые европейцы МОГУТ (не должны) задействовать ПОСЛЕ вступленияв силу режима прекращения огня.

И - ни слова о том, кто принудит россию к этому "режиму" и вообще россия тут не упоминается. Режим прекрашения огня - с кем? система защиты Украины - от кого? - это остается загадкой для будущих археологов.

Так же, как и фраза о "защите Украины на случай возможного вооруженного нападения" - видимо, по мнению европейцев, на нас еще не напали.

А фраза про "скоординированное военное планирование с целью подготовки мероприятий по обеспечению безопасности в воздушном пространстве и мер, которые должны быть строго имплементированы по просьбе Украины после того, как произойдет надежное прекращение военных действий" и вовсе не дает надежды, что украинские союзники когда-нибудь закроют над нами небо.

Зато дает полную уверенность, что европейцы способны заболтать что угодно и как угодно, завернуть свой треп в фантик, помахать им Трампу и сказать: вот она, вся сила помощи Украине.

Зато много хороших новостей ждет чиновников - штаб-квартира Коалиции желающих открывается в Париже (странно, почему не в Киеве и не на передовой). В штаб войдут чиновники Европы, Америки и Украины. Новые рабочие места ждут их. Трудно за людей не порадоваться.