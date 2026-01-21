Гуманитарная катастрофа Украины вышла на новый этап Янина Соколовская

Златоуст наш Кличко изрек новые призывы выезжать из Киева, используя термин "гуманитарная катастрофа". В тексте очень важна цифра - 600 тысяч человек выехали из города за один только январь. 600 тысяч! Это треть всех беженцев от войны в Украине, ныне находящихся в Польше и выехавших за 4 года! А Польша - самая густонаселенная украинскими беженцами страна мира.

И выезжают сейчас ведь не молодые-сильные и т п. Уезжают в большинстве семьи с теми, кого невозможно содержать в условиях, которые и бытовыми не назовешь - то есть все те же женщины с детьми и стариками.

Незначительная их часть отмигрировала в украинские города и села, остальные едут за границу. И это - новая волна, поднявшаяся, когда Европа наивно решила успокоиться и свернуть беженские программы в сторону отмены.

Эти сотни тысяч сейчас останутся без помощи, жилья, медицины.‼️Номады военного времени спровоцируют гуманитарную катастрофу в трепетной Европе (на что, собственно, россия и рассчитывает).

Учитывая, что потенциал ЕС сравним с американским, а усмирить и победить россию ей мешает лишь беззубость и желание отбиваться от врага "кружевными платочками", за судьбу ЕС переживать не вижу смысла.

Но болит мне то, что дети, которые выедут сейчас из Украины, изгнанные холодом, имеют мало шансов вернуться домой. Они вырастут европейцами - но не украинцами. А дети, выехавшие 4 года назад, в большинстве забыли украинский, практически на нем не разговаривают, писать на нем не умеют, родные книжки не читают.

Те, кто и хотели бы учиться на украинском, позволить себе этого не могут - все украинские зарубежные школы - частные и платные, в среднем - 400 евро в мес за ребенка. Где беженцу взять такие деньги? А государство Украина бесплатным образованием за рубежом не занимается.

В итоге украинские дети полностью выпадают из украинского контекста, думают и говорят на языках стран пребывания, уже практически без акцента.

Они растворяются в америках и европах, ассимилируются до мимикрии.

Миллионы детей.

Миллионы прекрасных, умных, "расОвих" украинских детей.

А запросов на переезд из Украины в ЕС в мигрантских группах все больше.

И вопрос "сколько вам нажно часов, чтобы после войны добежать домой ?", задаваемый в тех же группах, теперь имеет отрицательный ответ: украинцы не хотят возвращаться.

И словом "дом" теперь называют чужой берег.

И это тоже - гуманитарная катастрофа, пока невидимая, но скоро проявящая себя.

Это этноцид, подобных которому в Европе еще не было.

И он продолжается, усугубляется, углубляется.