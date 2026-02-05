Поразка чи не поразка? Як може закінчитися війна Олександр Бригинець

2026-02-05

Тут важливе не те, що він сказав, а те, що він не назвав поразкою.
Зеленський чітко зафіксував рамку:
 Поразка — це не втрата територій
Поразка — це не замороження війни
 Поразка — це не життя з окупацією
Поразка — лише втрата незалежності як держави
Це принципово.
Що це означає на практиці
Території винесені за дужки поняття “поразка”.
Тобто вони стають предметом торгу, а не червоною лінією.
Незалежність трактується формально, не змістовно
Держава може існувати:
без частини територій,
з обмеженим суверенітетом,
з зовнішніми гарантіями замість власної сили
— і це не вважається поразкою.

Це мова не війни, а переговорів
Так говорять не тоді, коли готуються перемагати,
а тоді, коли готують прийняття "складного рішення"

Чому це небезпечно
Бо в цій логіці:
поразка ≠ капітуляція територій,
поразка ≠ заморожений конфлікт,
поразка ≠ визнання фактичних втрат.
Поразка — це лише момент, коли Україна перестає існувати як держава.
Все інше — допустимі втрати.

Нас готують...

ОТЖЕ
Зеленський фактично сказав:
Я не програю війну, навіть якщо ми виведу війська з Донбасу. Навіть, якщо зійдуть посередині по Дніпру.
І це вже не військове визначення поразки.
Це політичне визначення прийнятного результату.

Саме тут і проходить лінія розлому —
між тим, за що воюють,
і тим, що готові визнати “не поразкою”.

Отже, хоч би як війна закінчиться, Зеленський оголосить себе переможцем... Це Порошенко програв, бо тоді було інше розуміння перемоги - кордони 1991.
А тепер, якщо навіть одне село житиме під українським прапором - це перемога.

Джерело фб

