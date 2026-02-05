Поразка чи не поразка? Як може закінчитися війна Олександр Бригинець

2026-02-05 08:17 222

Тут важливе не те, що він сказав, а те, що він не назвав поразкою.

Зеленський чітко зафіксував рамку:

Поразка — це не втрата територій

Поразка — це не замороження війни

Поразка — це не життя з окупацією

Поразка — лише втрата незалежності як держави

Це принципово.

Що це означає на практиці

Території винесені за дужки поняття “поразка”.

Тобто вони стають предметом торгу, а не червоною лінією.

Незалежність трактується формально, не змістовно

Держава може існувати:

без частини територій,

з обмеженим суверенітетом,

з зовнішніми гарантіями замість власної сили

— і це не вважається поразкою.

Це мова не війни, а переговорів

Так говорять не тоді, коли готуються перемагати,

а тоді, коли готують прийняття "складного рішення"

Чому це небезпечно

Бо в цій логіці:

поразка ≠ капітуляція територій,

поразка ≠ заморожений конфлікт,

поразка ≠ визнання фактичних втрат.

Поразка — це лише момент, коли Україна перестає існувати як держава.

Все інше — допустимі втрати.

Нас готують...

ОТЖЕ

Зеленський фактично сказав:

Я не програю війну, навіть якщо ми виведу війська з Донбасу. Навіть, якщо зійдуть посередині по Дніпру.

І це вже не військове визначення поразки.

Це політичне визначення прийнятного результату.

Саме тут і проходить лінія розлому —

між тим, за що воюють,

і тим, що готові визнати “не поразкою”.

Отже, хоч би як війна закінчиться, Зеленський оголосить себе переможцем... Це Порошенко програв, бо тоді було інше розуміння перемоги - кордони 1991.

А тепер, якщо навіть одне село житиме під українським прапором - це перемога.

Джерело фб