Валентинов день и своя правда Янина Соколовская

2026-02-14 08:45 222

Сегодня по миру шагает Валентинов день, но в Украине своя правда.

Уже 4 года, как масса украинских семей живет в разлуке, и счет им - миллионы. Это время, когда украинские дети рождаются и вырастают за границей и говорят на чужих языках. Когда чужое становится своим, а свое рушится, потому что краткие встречи с невыездными мужьями раз в год - это даже реже, чем свидания в тюрьме строго режима.

Украина - кем-то проклятый край. Сначала она растила детей по видеосвязи, потому что мамы-заробитчанки бросали их на десьтилетия, уезжая батрачить в Европы.

Теперь по интернету живут семьи, потому что мамы с детьми выехали из страны, а папы остались. Если еще остались. Многие из них на фронте, многих уже и нет, многие забыли о семьях и ушли в "антистресс", откуда вынырнут едва ли.

Миллионы детей не родились. Миллионы растут сиротами при живых родителях. Миллионы вырастают, чувствуя себя "третьим европейским сортом", вместо того чтоб быть дома любимым premium quality.

Эти дети стараются лишний раз не вспоминать, что они - украинцы. Их родное государство не делает ровно ничего для сохранения украинскости этих детей и семей.

И это - не демографический кризис отдельно взятой Украины. А этноцид на фоне войны, который в Европах упорно не замечают, не считая войну мировой.

Запад празднует День влюбленных, наряжается в красное и малюет сердечки.

Украинцы выживают без тепла и света, вымораживаясь снаружи и внутри.

Мы выживаем, пока мир полноценно и радостно живет. И все больше ощущение, что он живет наши жизни и за наш счет.