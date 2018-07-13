Мир Пятница, 13-е: нас ожидает действительно ужасный период

2018-07-13 09:30 132

 

"Пятница, 13-е" и все неприятности и ужасы, связанные с этим днем, могут воплотиться в действительность в этом июле. Причем реальные события могут быть гораздо ужаснее, чем в одноименном фильме, и иметь далеко идущие печальные последствия. Это связано не с самой датой, а с теми процессами, которые происходят в этот день в космическом пространстве.

Именно эта пятница открывает длинный и уникальный в своем роде Коридор Затмений, который начинается с солнечного затмения. И неважно, что жители Украины само это затмение увидеть не смогут - они все равно будут ощущать на себе его влияние. А через две недели нас ожидает лунное затмение, которое разместится в самом центре "зловещего" коридора. А завершение этих космических ужасов нас ожидает уже в августе. Финалом станет еще одно солнечное з

Стоит отметить, что затмения - это не такие уж редкие явления для землян, и то, что они выстраиваются в коридор - это тоже не что-то "из ряда вон выходящее". Уникальность этого периода состоит в том, что эпицентром ближайшего Коридора Затмений будет самое длительное лунное еатмение в 21-м веке. Но, до этого момента у нас есть еще две недели. Возникает вопрос, что же делать для того чтобы минимизировать негативные влияния лунных и солнечных энергий? Как уберечься самим от возможных неприятностей? Как помочь тем, кто рядом? А может быть лучше ничего не знать об этом, и это незнание может стать спасительным? В этой тактике тоже есть свой смысл и своя польза.

Существует семь главных правил, которые нужно соблюдать для того, чтобы "пятница, 13-е" прошла для вас спокойно, а возможно и успешно:

1. Не надо бояться - "случается то, чего боишься…", негативные мысли притягивают негативные события. Думайте о хорошем.

2. Не следует начинать ничего нового - в период затмений для инноваций горит "красный сигнал".

3. Этот день - не время для выяснения отношений. Даже самые срочные вопросы нужно отложить хотя бы до субботы.

4. Не торопитесь - эта пятница особо опасна с точки зрения несчастных случаев, аварий и катастроф.

5. Риск отложите на какой-либо другой день - даже если сначала все пойдет хорошо, в любой момент ситуация может перевернуться "с ног на голову".

6. Будьте внимательны к мелочам и своему внутреннему голосу - Ангел Хранитель обязательно постарается уберечь вас от любых неприятностей.

7. Относитесь к окружающим так, как бы вы хотели чтобы они относились к вам. Всем людям нужно помочь друг другу пережить это непростое время.

Если вы запомните и будете соблюдать эти несложные правила, то даже такой непростой день как эта июльская "пятница, 13-е", не сможет нанести вам ущерб.

Еще по теме

Надежду Савченко могут освободить из-под стражи

2018-07-13 10:30 99

Порошенко предложил эффективный способ закупки газа у России

2018-07-13 10:00 132

Владельцы евроавто перекрыли центр Киева: грозят радикальными действиями

2018-07-13 09:00 81

В пятницу, 13-го Украину зальет ливнями. Синоптики обещают даже град

2018-07-13 08:30 105

Еще новости в разделе "Мир"

Пятница, 13-е: нас ожидает действительно ужасный период

2018-07-13 09:30 132

фото Пользователи сети заметили у Путина силиконовые импланты

2018-07-12 18:00 615

В Кремле назвали сложной грядущую встречу Трампа и Путина

2018-07-12 16:00 306

Трамп заявил, что страны НАТО увеличат расходы на оборону до "небывалого уровня"

2018-07-12 15:00 270
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Пятница, 13-е: нас ожидает действительно ужасный период 2018-07-13 09:30 132
фото Пользователи сети заметили у Путина силиконовые импланты 2018-07-12 18:00 615
В Кремле назвали сложной грядущую встречу Трампа и Путина 2018-07-12 16:00 306
Трамп заявил, что страны НАТО увеличат расходы на оборону до "небывалого уровня" 2018-07-12 15:00 270

Лента

10:30 Надежду Савченко могут освободить из-под стражи
10:00 Порошенко предложил эффективный способ закупки газа у России
09:30 Пятница, 13-е: нас ожидает действительно ужасный период
09:00 Владельцы евроавто перекрыли центр Киева: грозят радикальными действиями
08:30 В пятницу, 13-го Украину зальет ливнями. Синоптики обещают даже град
08:00 Трамп раскритиковал план "мягкого Brexit"
22:00 ФИФА закрыла рейтинг страницы о чемпионате мира из-за нового флешмоба украинцев
21:30 Доллар по 30 будет не скоро – в Минэкономразвития дали прогноз по курсу гривни
21:00 В России рассказали, как тренер сборной Украины помогал им готовиться к ЧМ-2018
20:30 Порошенко: Вступление Украины в НАТО поддержали все члены альянса