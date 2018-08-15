Спорт ОНЛАЙН Реал – Атлетико: где смотреть матч за Суперкубок УЕФА

2018-08-15 17:30 219

 

В среду, 15 августа, пройдет матч за Суперкубок УЕФА между испанскими Реалом и Атлетико. Начало матча в 22:00.

В программе телеканала Футбол 1 запланирован матч на 22:00, однако не указывается, какой именно. Позже стало известно, что Футбол 1 таки будет транслировать встречу. Комментировать матч будет Андрей Столярчук.

Благодаря победе в Лиге Чемпионов, Реал Мадрид добился права побороться за Суперкубок УЕФА. В заявку попал и украинский голкипер Андрей Лунин, который может стать обладателем кубка даже если не выйдет на поле.

За историю футбола трое украинских футболиста получали такой трофей: в 1995 трофей получил Андрей Демченко, в 2003 году Андрей Шевченко, в 2008 Анатолий Тимощук. Если Реал сможет обыграть соперника, список пополнится еще одним украинским футболистом Андреем Луниным.

Команды поборятся за Суперкубок в Таллине на стадионе Ле Кок Арена (Лиллекюля).

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