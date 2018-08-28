Украина В Украине перестали продавать билеты на поезда, идущие в западном направлении

2018-08-28 10:41 219

Укрзализныця приостановила продажу билетов на ряд поездов из-за проведения плановых ремонтных работ на участке Жмеринка – Гречаны (Винницкая и Хмельницкая области).

Как сообщает пресс-служба компани, для проведения плановых ремонтов на участке Жмеринка - Гречаны в расписание движения поездов, в том числе тех, что курсируют в западном направлении, вносятся изменения.

"Ремонтные работы запланированы на вторую и третью декады сентября, поэтому призываем пассажиров учитывать это при планировании путешествий. Просим прощения за временные неудобства и надеемся на понимание со стороны пассажиров", - говорится в сообщении.

До конца недели, после корректировки графика движения поездов, продажа билетов будет возобновлена.