Экономика Доллар продолжает быстро дорожать, сегодня обменивают уже по 28,2 грн

2018-09-27 15:46 207

Средний курс доллара в украинских банках в четверг, 27 сентября, составил 28,00-28,20 грн.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар в покупке подорожал на 10 коп., а в продаже - на 5 коп.

Евровалюта и в покупке, и в продаже осталась на прежнем уровне - 32,65-33,15 грн.

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Российский рубль также остался на прежнем уровне и составил 0,390-0,430 грн.

Напомним, курс НБУ на 27 сентября составил: доллар - 28,14 грн, евро - 33,03 грн, российский рубль - 0,427 грн.

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