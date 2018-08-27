Экономика 36 грн за доллар: Минфин готовится к крупному падению национальной валюты

2018-08-27 16:30 276

Министерство финансов изучило пять шоковых сценариев для украинского госдолга, один из которых предусматривает падение гривни до курса 36 грн за доллар. Об этом сообщает издание "Финклуб".

Изученные сценарии отображаются на показателях долга, негативно влияя на валовые потребности в финансировании и/или объем госдолга, и включаются в расчеты с 2018 года.

Все сценарии описаны в "Среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2018-2020 годы", которая оказалась в распоряжении издания.

Согласно первому сценарию, который озаглавлен "Валютный шок", до конца 2018 года гривня теряет в стоимости 20% в сравнении с валютным курсом 30,1 грн/$. То есть, нас ожидает деальвация до до 36 грн за доллар. Впрочем, это все равно ниже, чем ожидаемые НБУ 40 грн за доллар в случае отказа от дальнейшего сотрудничества с МВФ и падения цен на экспортные товары Украины.

Второй сценарий - "Шок процентных ставок" - предусматривает сдвиг вверх кривых доходностей (для внутреннего и внешнего долга), что повлияет на инструменты финансирования.

Также изучен "Стресс-сценарий на основе роста реального ВВП", согласно которому в течение трех лет темпы прироста реального ВВП будут падать на 5 п.п., 3 п.п. и 1 п.п. соответственно.

Еще один негативный сценарий, изученный в Минфине – "Шок первичного баланса". В нем изучена ситуация с отрицательным первичным балансом госбюджета на уровне 2% от ВВП, что приведет к увеличению валовой потребности в финансировании.

Финальный пятый сценарий "Шок условных обязательств" предусматривает, что стойкость фискального сектора может ухудшиться в связи с рисками сверхплановых обязательств. Для Украины этот риск связан с уязвимым банковским сектором, финансовой поддержкой госпредприятий и т.д.

Речь идет об угрозе увеличения нагрузки на госбюджет на $1 млрд ежегодно в 2018-2020 годы. Шок соответствует реализации примерно 80% обязательств в объеме 94 млрд грн, которые равны капитализации банковского сектора в 2015 году.