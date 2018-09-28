Политика Кучма вышел из Минских переговоров из-за постоянной нервотрепки и критического возраста

2018-09-28 13:58 408

Бывший президент и один из подписантов Минских соглашений Леонид Кучма сегодня подал в отставку с поста полномочного представителя Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Леонид Данилович принял решение покинуть этот пост", - сообщили источники в ближайшем окружении экс-главы государства.

О причинах такого шага Кучма рассказал представителям СМИ в Киеве.

"Я для себя уже давно принял решение, когда я достигну своего критического возраста, я должен буду поблагодарить всех, кто со мной там (в ТКГ) работал, и уйти, дать возможность поработать другим", - сказал он.

По словам экс-президента, за четыре года работы в ТКГ он пережил немало сложных моментов.

"До ста поездок в Минск. А каждая встреча за закрытыми дверями... и когда ты знаешь, что движения серьезного не будет, когда ты приезжаешь и знаешь, что другая сторона приезжает с заранее подготовленными ответами... Когда-то надо мне остановиться... Когда я достигну критического возраста, я должен принять такое решение. Когда я приезжаю домой, я двое суток отхожу от этих встреч, а там перед каждой встречей обязательно таблеточку успокаивающую под язык... Там слишком трудные разговоры. А когда ты знаешь, что результата нет, когда ты знаешь, что принимаем решение с 1 сентября объявить перемирие, а оно не выполняется", - вспоминает Кучма.

Напомним, Минские соглашения - документ, подписанный 5 сентября 2014 года в белорусской столице. Он предусматривает, в частности, прекращение огня всеми сторонами на территории Донецкой и Луганской областей Украины, вводит запреты на использование тяжелых вооружений и т.п.

Со стороны РФ Минские протоколы подписал Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Украине Михаил Зурабов, со стороны Украины - Леонид Кучма, который имел мандат от руководства страны, со стороны ОБСЕ — швейцарский дипломат Хайди Тальявини.