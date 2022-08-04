ВОЙНА В Украине Леонид Кучма уверен, что Украина не пойдет ни на какие компромиссы с рф, но и скорой победы ждать не стоит

2022-08-04 12:28

Война Украины против рф быстро не закончится, на ее длительность будут влиять ряд факторов. Свою оценку боевым действиям дал второй президент Украины Леонид Кучма в интервью BBС-Украина.

"Прежде всего – не нужно рассчитывать на то, что вот-вот умрет путин. Что санкции вот-вот экономически убьют россию. Что российский обыватель вдруг прозреет и выйдет на антивоенный протест. Ничего такого не будет. Украина должна бороться и решить все на поле боя… Не думаю, что война скоро закончится. То, как путин лихорадочно собирает по тюрьмам армию, а по восточным автократиям – оружие, свидетельствует о том, что он все еще хочет выгрызть некую "победу"", - говорит Кучма.

Он отметил, что в цивилизованном мире в конфликтах обычно пытаются искать решение win-win – когда в той или иной степени побеждают все, и нет проигравших "вчистую", но это не случай Украины и россии. Поскольку после всего содеянного россиянами зла Украина не пойдет ни на какие компромиссы.

По словам Кучмы, на данный момент Украина рассчитывает на увеличение поставок западного оружия, а россия – на дальнейшую мобилизацию и переход экономики на военные рельсы.

Экс-президент считает, что на ход и продолжительность войны будет влиять результат о контрнаступления ВСУ на юге и освобождение Херсона, приближение холодного периода без поставок российского газа, перспектива политических кризисов и выборов на Западе, а также "неготовность "рядового европейца" драматически терять в уровне комфорта и благосостояния".

Также Кучма не верит, что рф может применить ядерное оружие. При этом он не исключает, что кремль может применить тактическое ядерное оружие.

На вопрос, стоит ли мир на пороге Третьей мировой и может ли россия напасть на Литву или Польшу, Кучма ответил: "Когда Гитлер напал на Польшу, никто еще не знал, что это уже идет мировая война. В зависимости от того, как Украина отразит агрессию – либо Третьей мировой удастся избежать, либо она уже идет. Если мы устоим – путин дальше не пойдет. Если нет – боюсь, что "продолжение следует". Но мы устоим".