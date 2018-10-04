Политика Могут у любого забрать все - в законе о спецконфискации обнаружена опасная лазейка

2018-10-05 18:31 201

Под благовидным предлогом голосования за евроинтеграционные законы Рада приняла законопроект № 4054 о процедуре ареста имущества и института специальной конфискации, который приведет к трагедии в сфере защиты прав украинских граждан.

Об этом в своем Facebook написал нардеп Виталий Куприй, уточнив, что нынешнее определение специальной конфискации, прописано в законе, несет опасность для всех граждан страны.

В частности, новый закон предусматривает, что специальная конфискация состоит в принудительном безвозмездном изъятии по решению суда в собственность государства денег, ценностей и иного имущества.

Это происходит при условии совершения умышленного преступления или общественно опасного деяния, подпадающего под признаки деяния, определенного Особенной частью Уголовного кодекса, за которые предусмотрено основное наказание в виде лишения свободы или штрафа на сумму свыше 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан

«Это означает, что теперь не суд, а следователи и прокуроры будут определять, есть ли в том, как ходит, ест или спит человек, признаки общественно опасного деяния. И на основании того, что вы кому-то просто не понравились, что у вас есть что забрать, что вы принципиальные и не прогибаетесь, у вас могут отобрать все», - пояснил политик.

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