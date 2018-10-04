Политика Верховная Рада приняла закон о госязыке

2018-10-04 18:00 273

В четверг, 4 октября, народные депутаты Украины во время заседания Верховной Рады поддержали за основу законопроект № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Проект закона определяет украинский язык единственным официальным языком в Украине и регулирует его применение во всех сферах общественной жизни, однако не распространяется на личное общение.

Документ также предусматривает, что каждый украинец обязан владеть государственным языком, а государство, со своей стороны, обеспечивает возможности для этого. Иностранцам нужно выучить украинский, чтобы получить паспорт Украины.

Высокопоставленных чиновников и государственных служащих документ обязывает владеть украинским языком. Это президент, спикер Верховной Рады и премьер-министр, их заместители, глава СБУ, генпрокурор, глава Нацбанка, члены Счетной палаты, уполномоченный ВР по правам человека и уполномоченный по защите государственного языка, председатель Автономной Республики Крым, председатель Совета министров Крыма и другие.

Распространяется обязанность владеть украинским языком и на офицеров, правоохранителей и представителей спецслужб, адвокатов, нотариусов, руководителей государственных и коммунальных детсадов, школ, учреждений среднего и высшего образования; учителей, преподавателей и ученых; медиков государственных и коммунальных учреждений, других чиновников.