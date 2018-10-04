Политика Порошенко подписал закон о продлении особого статуса отдельных районов Донбасса

2018-10-04 17:00 201

 

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении действия особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей до 31 декабря 2019 года. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

"4 октября 2018 года возвращено с подписью от Президента", - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.

Ранее сегодня Верховная Рада приняла этот президентский законопроект под №9153 о внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"

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