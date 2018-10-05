Политика Погода подготовила украинцам сюрприз на выходные

2018-10-06 11:00 111

 

Синоптики поделились с украинцами оптимистичным прогнозом погоды: в этом месяце страну ждут еще несколько дней настоящего бабьего лета

Об этом рассказали в Укргидрометцентре. Сообщается, что теплая солнечная погода ожидается в эти выходные — 6-7 октября.

В частности, в субботу, 6 октября, средняя температура воздуха в Украине составит +18 градусов. Этот день на всей территории страны пройдет без осадков.

В некоторых регионах на западе страны температура будет на градус выше, а в Ивано-Франковской области достигнет отметки в +20 градусов.

В Киеве в субботу ожидается сухая погода, ночью +3 — +5, а днем +16 — +18 градусов тепла.

Воскресенье также будет солнечным и теплым. Средняя температура воздуха почти не изменится.

На Закарпатье ожидается +20, на западе и юге — +19, а в восточных областях — до +17.

В Киеве день пройдет без осадков. Ночью температура опустится до +6 — +8 градусов, а днем поднимется до +18.

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