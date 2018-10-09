Политика Facebook выпустил планшет для видеозвонков, которые невозможно прослушать

2019-01-01 09:40 1620

Ранее угодившая в грандиозный скандал из-за масштабной утечки данных, соцсеть Facebook выпустила специальный планшет для видеозвонков, которые невозможно прослушать.

"Благодаря 10-дюймовому дисплею 1280 x 800 Portal улучшает качество видеозвонков и позволяет вам проводить время с семьей и друзьями", - сообщает пресс-служба компании.

В соцсети уверяют, что Facebook не прослушивает, не просматривает и не сохраняет содержимое видеозвонков. Камеру и микрофон можно отключить.

Официальные продажи начнутся в ноябре текущего года. Portal будет стоить 199 долларов, Portal + же - 349 долларов.

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