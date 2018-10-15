Политика В Киеве официально начался отопительный сезон

2018-10-15 17:30 108

Отопительный сезон 2018-2019 в Киеве стартовал в понедельник, 15 октября. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев.

По словам чиновника, подключение домов к теплоснабжению будет происходить в течение двух недель. В первую очередь будет запускаться тепло в здания бюджетной сферы, то есть детские сады, больницы и образовательные учреждения.

В пресс-службе КГГА добавили, что в столице возобновила работу ТЭЦ-6 и постепенно восстанавливают работу котельной. По словам и.о. директора коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" Вячеслава Бинда, на ТЭЦ-6 в Киеве уже запущена 21 котельная.