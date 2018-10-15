Политика Климкин обсудил со Столтенбергом помощь НАТО в укреплении безопасности складов с боеприпасами в Украине

2018-10-15 20:00 108

 

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили в Брюсселе "общие вызовы безопасности", сообщает украинская миссия при Североатлантическом альянсе.

Украина просит НАТО активизировать работу трастового фонда для укрепления безопасности складов боеприпасов, что стало особенно актуальным в связи с подрывом арсенала Министерства обороны вблизи Ични Черниговской области. Об этом говорилось во время встречи министра иностранных дел Украины Павла Климкина с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, которая состоялась 15 октября в Брюсселе, сообщает в Facebook украинская миссия при Альянсе. "Стороны согласились с необходимостью совместного постоянного контроля за эффективностью использования помощи Альянса нашему государству", – подчеркивается в сообщении миссии.

Также Климкин и Столтенберг обсудили "общие вызовы безопасности", с которыми сталкиваются страны – члены НАТО и Украина, в частности ситуацию в Черном и Азовском морях. "Генсекретарь подтвердил, что мероприятия в рамках усиления присутствия в Восточной Европе и Балтии, адаптация и создание новых военных структур, существенное усиление расходов на оборону являются четким ответом союзников на растущую агрессию России", – заявили в миссии Украины при НАТО.

В ночь на 9 октября в районе поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области начали взрываться боеприпасы на территории 6-го арсенала Министерства обороны Украины. Были эвакуированы 12 500 человек. В этот же день пожар потушили. По состоянию на 15 октября интенсивность взрывов на арсенале под Ичней снизилась. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что диверсия – главная версия, которую рассматривает следствие. После инцидента на 6-м арсенале президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в Украине в течение 34 месяцев будет построено 136 хранилищ боеприпасов. Он подчеркнул, что поставил задачу перед Министерством обороны Украины и Генеральным штабом ВСУ обеспечить полное соответствие всех новейших хранилищ боеприпасов стандартам НАТО, а также задачам и рекомендациям, которые были получены со стороны военных партнеров Украины.

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