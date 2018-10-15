Политика Кремль ответил на слова Трампа о причастности Путина к убийствам и отравлениям

2018-10-15 21:30 210

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не стал бы расценивать слова лидера США Дональда Трампа в интервью CBS как свидетельство того, что тот допустил возможность причастности главы российского государства Владимира Путина к убийствам и отравлениям. Об этом он заявил журналистам в понедельник, 15 октября, передает "Интерфакс".

"Вы, знаете, я не стал бы давать оценку, что Трамп допустил возможность и так далее, как мы читаем во множестве СМИ. Здесь, наверное, нужно к лингвистическим особенностям относиться гибко, другого ответа, понятно, что быть не могло", – сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что никаких прямых обвинений Трам не озвучивал. "Да и каких-либо подкрепленных хоть какими-то аргументами и, тем более, доказательствами обвинений не может существовать в отношении президента России. Поэтому так мы к этому и относимся", – заявил Песков.