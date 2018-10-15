Политика Кремль ответил на слова Трампа о причастности Путина к убийствам и отравлениям

2018-10-15 21:30 210

 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не стал бы расценивать слова лидера США Дональда Трампа в интервью CBS как свидетельство того, что тот допустил возможность причастности главы российского государства Владимира Путина к убийствам и отравлениям. Об этом он заявил журналистам в понедельник, 15 октября, передает "Интерфакс".

"Вы, знаете, я не стал бы давать оценку, что Трамп допустил возможность и так далее, как мы читаем во множестве СМИ. Здесь, наверное, нужно к лингвистическим особенностям относиться гибко, другого ответа, понятно, что быть не могло", – сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что никаких прямых обвинений Трам не озвучивал. "Да и каких-либо подкрепленных хоть какими-то аргументами и, тем более, доказательствами обвинений не может существовать в отношении президента России. Поэтому так мы к этому и относимся", – заявил Песков.

Еще по теме

видео Пользователи сети высмеяли Трампа из-за туалетной бумаги

2018-10-06 13:00 1461

Обмен Сенцова на россиян: у Путина сделали заявление

2018-10-01 19:30 1566

Гриценко мечтает порыбачить с Путиным?

2018-10-01 16:08 36831

"Я не воюю с РФ, я оказываю противодействие конкретно Путину", - Порошенко

2018-10-01 12:45 1809

Еще новости в разделе "Политика"

Кремль ответил на слова Трампа о причастности Путина к убийствам и отравлениям

2018-10-15 21:30 210

В Крыму оккупанты подняли по тревоге дивизионы ракетных противокорабельных комплексов

2018-10-15 21:00 231

Климкин обсудил со Столтенбергом помощь НАТО в укреплении безопасности складов с боеприпасами в Украине

2018-10-15 20:00 213

В Киеве официально начался отопительный сезон

2018-10-15 17:30 294
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Кремль ответил на слова Трампа о причастности Путина к убийствам и отравлениям 2018-10-15 21:30 210
В Крыму оккупанты подняли по тревоге дивизионы ракетных противокорабельных комплексов 2018-10-15 21:00 231
Климкин обсудил со Столтенбергом помощь НАТО в укреплении безопасности складов с боеприпасами в Украине 2018-10-15 20:00 213
В Киеве официально начался отопительный сезон 2018-10-15 17:30 294

Лента

22:00 Супрун заявила, что все вакцины из календаря прививок в Украине есть
21:30 Кремль ответил на слова Трампа о причастности Путина к убийствам и отравлениям
21:00 В Крыму оккупанты подняли по тревоге дивизионы ракетных противокорабельных комплексов
20:30 На арсенале возле Ични происходит 1-2 взрыва в час
20:00 Климкин обсудил со Столтенбергом помощь НАТО в укреплении безопасности складов с боеприпасами в Украине
19:30 Какой будет погода в Украине всю следующую неделю
19:00 С Крымским мостом возникла новая проблема: срочно нужны миллиарды
18:30 Усик-Беллью: прогнозы букмекеров резко изменились
18:00 В Украине запретили 8 популярных препаратов
17:30 В Киеве официально начался отопительный сезон