Политика Порошенко прокомментировал передачу Андреевской церкви Вселенскому патриарху

2018-10-16 19:00 171

 

Президент Петр Порошенко заявил, что решение о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриарху согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

Об этом он рассказал во время рабочей поездки во Львовскую область, где он посетил Международный центр миротворчества и безопасности, передает "Укринформ".

"Для того, чтобы в Церкви-Матери, Вселенского патриарха была церковь, где он сможет молиться, где будут проходить службы Божьи Вселенского патриархата, по согласованию с церковными иерархами было принято это решение, и я собираюсь инициировать этот вопрос в парламенте", - сказал президент.

По его словам, это решение будет способствовать ускорению получения томоса.

Кроме того Порошенко заверил, что сейчас государство и он, как президент, уже сделали почти все возможное для получения автокефалии, и подчеркнул, что теперь пришло время для "соответствующих и ответственных шагов" со стороны церковных иерархов.

Он добавил, что атмосфера, которая царит сейчас в Украине, дает ему основания для "твердого оптимизма".

Как сообщалось, 16 октября представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что в ближайшие дни Петр Порошенко зарегистрирует законопроект, которым предлагается передать в постоянное пользование Вселенскому патриарху Андреевскую церковь.

Еще по теме

Порошенко: В Кремле с нетерпением ждали захваты храмов в Украине

2018-10-16 16:30 276

Президент Украины Петр Порошенко заручился поддержкой противников Трампа

2018-10-13 10:27 1434

Порошенко заявил, что получение Томоса - это вопрос национальной безопасности

2018-10-12 10:11 549

ПОЛНЫЙ СПИСОК Автокефалия Украинской православной церкви: есть решение Синода Вселенского патриархата

2018-10-12 08:31 2112

Еще новости в разделе "Политика"

Порошенко прокомментировал передачу Андреевской церкви Вселенскому патриарху

2018-10-16 19:00 171

Сенцова госпитализировали в реанимацию - сестра режиссера

2018-10-16 18:00 195

В Винницкой области разбился истребитель Су-27УБ

2018-10-16 17:52 237

Матиос раскрыл подробности о расследовании взрывов под Ичней

2018-10-16 17:00 282
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Порошенко прокомментировал передачу Андреевской церкви Вселенскому патриарху 2018-10-16 19:00 171
Сенцова госпитализировали в реанимацию - сестра режиссера 2018-10-16 18:00 195
В Винницкой области разбился истребитель Су-27УБ 2018-10-16 17:52 237
Матиос раскрыл подробности о расследовании взрывов под Ичней 2018-10-16 17:00 282

Лента

21:00 В Украину идет похолодание и дожди: синоптик уточнила, когда изменится погода
видео 20:30 В небе над Пекином заметили странный след
20:00 Стали известны новые подробности крушения украинского истребителя Су-27УБ
19:30 ''Ноги не идут'': в суде над Зайцевой произошел новый скандал
19:00 Порошенко прокомментировал передачу Андреевской церкви Вселенскому патриарху
18:00 Сенцова госпитализировали в реанимацию - сестра режиссера
17:52 В Винницкой области разбился истребитель Су-27УБ
17:30 В Украине снизились цены на бензин
17:00 Матиос раскрыл подробности о расследовании взрывов под Ичней
16:30 Порошенко: В Кремле с нетерпением ждали захваты храмов в Украине