Политика Москва угрожает помешать кораблям НАТО зайти в Азовское море

2018-10-19 09:11 189

Около украинских морских границ назревает серьезный конфликт РФ и стран НАТО. Москва угрожает помешать кораблям НАТО зайти в Азовское море для участия в совместных с Украиной масштабных учениях. 

"Сейчас Украина хочет провести натовские учения в Азовском море, но туда уже нельзя будет зайти, потому что наш договор с Украиной требует обоюдного согласия для прохода военных кораблей в Азовское море", - сказал глава МИД РФ Лавров.

Причина в том, что в Кремле считают, что такие действия НАТО у российских границ носят провокационный характер.

"Накопление вооружений на наших границах, настрой на модернизацию транспортной инфраструктуры в Европе с тем, чтобы американским тяжелым вооружениям, и, наверное, вооружениям других стран НАТО было легче подбираться к нашим границам - откровенно провокационные учения, не наши с Китаем посреди Сибири, а в Украине, в Грузии и в Черном море", - отметил Лавров.

В Соцсетях подобное заявление Лаврова было беспощадно высмеяно. Российскому дипломату напомнили "ударную мощь" ВМС РФ - дымящий недокрейсер Кузнецов, которые передвигается только с помощью буксира. Данный корабль, как ничто иное отображает нынешнее состояние российского флота. Как шутят пользователи Сети, помешать мощному и современному флоту НАТО Москва может только одним способом - насмешив до слез командование Альянса очередными дымящими кораблями.

Напомним, украинские военнослужащие готовы к силовым действиям в случае дальнейшего обострения ситуации в Азовском море. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами ВСУ Игорь Воронченко.

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