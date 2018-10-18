Политика Путин заявил, что будет договариваться уже с новой властью в Украине

2018-10-18 17:30 261

 

Президент России Владимир Путин говорит, что хочет дождаться результатов выборов в Украине и попытаться наладить отношения с новым руководством страны.

Об этом он сказал в четверг на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Надо дождаться, когда закончится внутриполитический цикл, и я очень рассчитываю, что удастся с новым руководством страны выстраивать хоть какие-то отношения и о чем-то договариваться. Мы к этому готовы! Мы этого хотим!" – подчеркнул Путин.

Перед этим он долго рассказывал, как, по его мнению, Украине плохо без дружбы с Россией.

"Россия, конечно, заинтересована в полноформатном возрождении отношений с Украиной", - добавил российский президент.

21 сентября Украина направила России официальное сообщение, что выходит из соглашения о дружбе с ней.

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