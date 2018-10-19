Политика Погибший в Винницкой области американец впервые пилотировал истребитель Су-27

2018-10-19 19:32 291

Вскрылись новые обстоятельства катастрофы украинского самолета во время учений Чистое небо-2018. Как оказалось, американский пилот-асс Сет Неринг, который погиб при крушении Су-27 в Винницкой области, впервые выполнял полет на самолете данной модели.

Как сообщили в пресс-службе подразделения Национальной воздушной гвардии Калифорнии, 44-летний Неринг впервые участвовал в учениях за рубежом. В целом он имел более 20 лет опыта работы в ВВС США и Национальной воздушной гвардии Калифорнии.

В СУ-27 ПОГИБ НАЧАЛЬНИК АВИАЦИИ КОМАНДОВАНИЯ "ВОСТОК"

"Он (Неринг) присоединился к армии в декабре 1994 года как начальник экипажа истребителя F-16", − говорится в сообщении.

Как передает Громадське., пилот не был женат и не имел детей. У него остались мать, отец и сводная сестра.

ФОТО: В УКРАИНСКОМ СУ-27 РАЗБИЛСЯ АМЕРИКАНСКИЙ ПОДПОЛКОВНИК-АСС

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