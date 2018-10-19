Политика Политзаключенного украинца Балуха этапировали в Керченскую колонию

2018-10-19 15:46 216

Как сообщил сайт Крым.Реалии со ссылкой на заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, политзаключенного украинца Владимира Балуха перевели в Керченскую колонию.

Официального подтверждения данной информации пока нет. Ранее жена Балуха Наталья сообщила, что его должны этапировать в Керченскую колонию.

Напомним, в начале октября Балух решил прекратить голодовку. Перед этим Верховный суд аннексированного Крыма сократил на месяц срок его заключения.

Напомним, Балуха задержали 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ заявили, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. По данным правозащитников, мужчина пострадал из-за своей проукраинской позиции.