Жизнь В Украине стартовал новый этап обмена ламп на энергоэффективные – где и как их получить пенсионерам

2024-01-07 11:30

Пенсионеры в городах могут получить еще по пять LED-ламп.

В Украине с 4 января начался новый этап обмена ламп накаливания на LED. Так, пенсионеры могут дополнительно получить до пяти новых LED-ламп в отделениях "Укрпочты".

Об этом рассказала первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Как отметили в министерстве, программа ЕС и правительства, целью которой является уменьшение нагрузки на энергосистему из-за замены ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы в домах украинцев, сегодня заработала в 23 тыс. населенных пунктах по всей стране, кроме временно оккупированных территорий.

Свириденко рассказала, что за прошлый месяц пенсионеры в селах уже получили дополнительные 4,5 миллиона светодиодных ламп. В общей сложности украинцы обменяли уже более 26 миллионов ламп.

По условиям программы все пенсионеры, желающие получить LED-лампы впервые, а также те, кто раньше пользовался обменом, могут сделать это бесплатно.

При обмене пенсионеры должны иметь при себе:

паспорт;

идентификационный номер физлица;

пенсионное удостоверение;

активный телефонный номер.

Также теперь пенсионерам не обязательно брать с собой старые лампы для обмена. Они могут принести их в отделения "Укрпочты" в течение месяца после получения LED-ламп.

Напомним, Кабинет министров принял изменения в порядок реализации экспериментального проекта по созданию благоприятных условий для обеспечения эффективного потребления электроэнергии.