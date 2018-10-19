Политика В рейтинге богатства граждан Украина заняла 123-е место из 140 стран мира

2018-10-19 13:16 912

Жити по-новому, как было обещано перед выборами, украинцы пока не стали. По достатку мы обогнали лишь Непал, Бангладеш, Замбию, Кению и Таджикистан. Самой богатой страной мира признали Швейцарию, где на одного взрослого жителя приходится более 530 тысяч долларов США. Замыкают рейтинг (являются самыми бедными), Демократическая Республика Конго, Эфиопия и Малави.

Украина заняла 123-е место в мире из 140 стран по уровню личного богатства граждан.

По состоянию на середину 2018 года этот показатель составлял 1563 американских долларов на одного взрослого жителя. Такой же показатель имеет и Беларусь. Такие данные содержатся в ежегодном отчете Credit Suisse о благосостоянии в мире - Global Wealth Report.

Украинцам удалось обогнать по личному богатству такие страны, как Таджикистан (1364), Замбию (1197), Сирию (1190) и Мали (1094). Немного отстала Украина от Непала (2054 доллара), Камеруна (2282), Кении (2306) Бангладеша (2332) и Лесото (2640).

Самой богатой страной мира признали Швейцарию, где на одного взрослого жителя приходится более 530 тысяч долларов США. На втором месте Австралия (411 тысяч), а "бронза" у США (404 тысячи). В десятку с самым богатым населением также входят Бельгия, Норвегия, Новая Зеландия, Канада, Дания, Сингапур и Франция.

Замыкают список (являются самыми бедными), Демократическая Республика Конго (331 доллар), Эфиопия (167) и Малави (141).

Для определения уровня богатства населения Credit Suisse учитывает финансовые (банковские депозиты) и нефинансовые активы (недвижимость).

По уровню богатства Украина как страна занимает 80-е место в мире. Наше совокупное богатство оценивается в 55 млрд долларов. На первом месте – США (98,154 трлн долларов), за которыми следует Китай (51,876 трлн), Япония (23,884 трлн), Германия (14,499 трлн), Великобритания (14,209 трлн), Франция (13,883 трлн.), Италия (10,569 трлн), Канада (8,139 трлн) и Австралия (7,577 трлн).

Аналитики Credit Suisse насчитали в Украине 135 богачей (115 в 2017 году), чье состояние превышает 50 млн долларов. Таким образом, по количеству богачей Украина 53-я в мире.

Больше всего людей, у которых свыше 50 млн долларов, проживает в США (70540), Китае (16511), Германии (6323), Великобритании (4665), Японии (3576), Индии (3339), Италии (3217) и Франции (3036).

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