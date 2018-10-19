Политика ФРГ внесет Украину в список безопасных стран, чтобы упростить высылку мигрантов

2018-10-19 21:33 126

Мигрантов из безопасных стран происхождения легче высылать из Германии в случае отказа в предоставлении убежища, так как их ходатайства об убежище рассматривают в ускоренном порядке.

Ранее было решено внести в список безопасных страны Тунис, Алжир, Марокко и Грузию. Теперь в него планируют включить такие страны, как Украина, Беларусь, Молдавия, Куба, Колумбия, Вьетнам, Танзания, Пакистан, Индия, Кения, Бенин, Гвинея-Бисау, Центральноафриканская республика и Чад.

Такое решение связано с тем, что доля положительных решений по ходатайствам об убежище от граждан из этих государств составляет в 2018 году менее пяти процентов.

Окончательное решение зависит от выполнения других критериев, а также предписаний Евросоюза и заключения Федерального конституционного суда Германии.

Также правительство Германии должно провести детальный анализ ситуации в этих государствах и подтвердить, что в них отсутствует угроза пыток, бесчеловечного обращения или вооруженного конфликта.

Напомним, летом канцлер Германии Ангела Меркель заключила соглашения с 14 странами об ускорении процедуры возвращения мигрантов, пытающихся въехать в Германию.

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Политика

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