Детали “Арестовано в рамках дела о мошенничестве”

2018-10-19 16:15 231

 

Именно такие надписи наряду с рекламой Renault, PEUGEOT, CHEVROLET, GEELY, недавно появились на объектах Группы компаний “АИС” в Днепре, Запорожье и Полтаве.

В тоже время, жители Днепра с радостью восприняли факт прекращения функционирования автосалонов и СТО по адресу: Набережная Победы, 20 и Береговая, 208 отметив, что автосалон не соответствовал требованиям покупателей, а СТО ранее даже отказалось обслуживать скорую помощь предназначенную для нужд АТО.

Напомним, по многочисленным сообщениями СМИ, имущество Группы компаний “АИС”, управляемой народным депутатом от партии “Возрождение” Дмитрием Святашем и его бизнес-партнером Василием Поляковым, было арестовано в рамках уголовного дела и передано в управление временному распорядителю.

Согласно реестру судебных решений в отношении Дмитрия Святаша открыто как минимум три уголовных производства: № 12013110000001043, по факту завладения путем обмана денежными средствами АТ “УкрСиббанк” в особо крупных размерах, фиктивного предпринимательства, подделки документов и их использования. А также два уголовных дела № 12018100060002443 и № 12018100060002443, относительно подозрения в убийстве граждан Климова В. и Сызранцева В., которые имели неосторожность выполнять функции подставных директоров некоторых предприятий, которые входят в Группу компаний “АИС”.

Можно предположить, что арест имущества связан с иными уголовными делами о  мошенничестве, в которых фигурируют компании Renault, PEUGEOT, CHEVROLET, GEELY. Отметим, что указанные предприятия на данный момент не опровергают такую информацию.

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