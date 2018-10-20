Мир Российские силовики допускают, что "керченский стрелок" действовал не сам

2018-10-20 12:30 144

Силовики из РФ рассматривают версию о том, что нападающему, который устроил в колледже взрыв и стрельбу, помогали.

Об этом в эфире "Громадського" сообщила главный редактор сайта "Kerch.fm" Белла Демидович.

Российские правоохранители в Керчи в аннексированном Крыму рассматривают несколько версий нападения в колледже. В частности, и ту версию, что нападающий Владислав Росляков действовал не один.

По словам Демидович, сотрудники Следственного комитета РФ прибыли в Крым на место практически сразу после происшествия.

"Да, действительно, сейчас прорабатывается много версий... Проверяют варианты, что Рослякову могли помогать, что кроме Рослякова в техникуме были еще люди. Но основная версия одна - Росляков осуществлял преступление самостоятельно", - сказала она.

В то же время она отметила, что ей неизвестны детали отработки этих версий.

"Это тайна следствия, нам о них пока ничего не говорят", - добавила Демидович.

Ранее стало известно, что российское следствие проверяет напавшего на колледж в Керчи Владислава Рослякова на связь с украинскими националистическими организациями "Правый сектор" и УНА-УНСО.

17 октября на территории аннексированного полуострова Крым в городе Керчь произошла трагедия.