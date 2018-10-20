Политика Кого коснется индексация пенсий в Украине

2018-10-20 14:00 63

В Украине под индексацию пенсий в следующем 2019 году подпадут порядка 10 миллионов пенсионеров.

Об этом в комментарии сайту «Сегодня» рассказал заместитель министра социальной политики Николай Шамбир.

«Формула индексации пенсий предусмотрена законом. Берется пенсия, рассчитанная в соответствии с законом об общеобязательном пенсионном страховании, повышается на 50% от роста средней зарплаты за предыдущий год плюс 50% от инфляции за прежний год. Учитывая, что 10,2 миллиона пенсионеров получили повышение пенсий в октябре 2017 года, то практически все они и подпадают под индексацию пенсий в 2019 году», – сказал он.

По словам замглавы Минсоцполитики, в проекте государственного бюджета на 2019 год предусмотрена общая сумма дотации из казны Пенсионному фонду, «но нельзя сказать, что какая-то четкая сумма заложена на индексацию пенсий и т.д.».

«Все рассчитано в проекте бюджета Пенсионного фонда, который также был подан в Верховную Раду, и одной из составляющих – дотация из государственного бюджета. Общая сумма – 166 миллиардов гривен», – пояснил Шамбир.