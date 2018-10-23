Политика Год выборов: Порошенко хочет успеть взять в кредит у МВФ еще 8 млрд долларов

2018-10-23 13:14 129

Аналитик американского центра Atlantic Council Андерс Аслунд заявил, что новая программа от МВФ облегчит Украине доступ к финансированию в объеме 8 млрд долларов, что позволит удерживать достаточно стабильный курс гривны в следующем году.

"Украина, вероятно, получит два миллиарда долларов от МВФ два миллиарда долларов от ЕС и Всемирного банка, правительство Украины, вероятно, разместит еврооблигации еще на два миллиарда долларов, также государственные компании, вероятно, разместят евробонды на два миллиарда долларов, или больше", - сказал Аслунд  в интервью "Голос Америки".

Аналитик также подчеркнул, что программа МВФ позволит урегулировать два основных фактора, которые вызвали обеспокоенность наблюдателей - ограниченные резервы центробанка и ограниченность бюджетных средств.

Напомним, Украина и МВФ достигли соглашения по новой программе stand-by на 3,9 млрд долларов. Отмечается, что она позволит нарастить валютные резервы центрального банка, объем которых сейчас составляет около 16,6 млрд долларов, что, по мнению аналитика, является "абсолютным минимумом".

"Резервы вырастут до около 25 миллиардов долларов. Это будет достаточным на следующий год для Украины, когда состоятся выборы", - отметил Аслунд.

Еще по теме

Международное агентство Standard & Poor's изменило кредитные рейтинги Украины

2018-10-23 09:10 264

В НБУ говорят, что МВФ не даст денег до принятия бюджета-2019 и повышения тарифов

2018-09-28 10:41 2682

Стали известны основные условия получения нового кредита МВФ

2018-09-26 12:13 903

Насколько вырастет экономика Украины через 5 лет - прогноз МВФ

2018-09-19 20:00 1938

Еще новости в разделе "Политика"

Год выборов: Порошенко хочет успеть взять в кредит у МВФ еще 8 млрд долларов

2018-10-23 13:14 129

Премьер Гройсман снова заговорил о рыночной цене на газ для населения

2018-10-23 10:11 261

Парламент Молдовы передумал подавать заявку на вступление в Евросоюз

2018-10-23 08:09 279

Путин подписал указ о санкциях против Украины

2018-10-22 16:30 762
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Год выборов: Порошенко хочет успеть взять в кредит у МВФ еще 8 млрд долларов 2018-10-23 13:14 129
Премьер Гройсман снова заговорил о рыночной цене на газ для населения 2018-10-23 10:11 261
Парламент Молдовы передумал подавать заявку на вступление в Евросоюз 2018-10-23 08:09 279
Путин подписал указ о санкциях против Украины 2018-10-22 16:30 762

Лента

фото 14:15 Укрзализныця показала рельсобусы PESA, которые будут ходить в аэропорт "Борисполь"
фото 13:43 В Киеве разоблачили банду полицейских, которые "решали вопросы" за 50 тыс долларов
13:14 Год выборов: Порошенко хочет успеть взять в кредит у МВФ еще 8 млрд долларов
фото 12:46 В сервисе Google Maps переименовали парламент Украины в Верховную Зраду
12:13 В Китае снижают налоги - вычтут оплату учебы, лечения и проценты по ипотеке
КАРТА 11:45 Ситуация в зоне ООС: сепаратисты снизили чисто обстрелов, перешли к тактике провокаций
фото 11:12 Массовое ДТП в Киеве - на бул. Леси Украинки автокран потрощил 17 автомобилей
КАРТА 10:44 Прогноз погоды - Сегодня Украину накроют дожди, заметно похолодает
10:11 Премьер Гройсман снова заговорил о рыночной цене на газ для населения
09:43 К концу года проезд в маршрутках Киева будет стоить 10 гривен