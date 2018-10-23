Политика Год выборов: Порошенко хочет успеть взять в кредит у МВФ еще 8 млрд долларов

2018-10-23 13:14 129

Аналитик американского центра Atlantic Council Андерс Аслунд заявил, что новая программа от МВФ облегчит Украине доступ к финансированию в объеме 8 млрд долларов, что позволит удерживать достаточно стабильный курс гривны в следующем году.

"Украина, вероятно, получит два миллиарда долларов от МВФ два миллиарда долларов от ЕС и Всемирного банка, правительство Украины, вероятно, разместит еврооблигации еще на два миллиарда долларов, также государственные компании, вероятно, разместят евробонды на два миллиарда долларов, или больше", - сказал Аслунд в интервью "Голос Америки".

Аналитик также подчеркнул, что программа МВФ позволит урегулировать два основных фактора, которые вызвали обеспокоенность наблюдателей - ограниченные резервы центробанка и ограниченность бюджетных средств.

Напомним, Украина и МВФ достигли соглашения по новой программе stand-by на 3,9 млрд долларов. Отмечается, что она позволит нарастить валютные резервы центрального банка, объем которых сейчас составляет около 16,6 млрд долларов, что, по мнению аналитика, является "абсолютным минимумом".

"Резервы вырастут до около 25 миллиардов долларов. Это будет достаточным на следующий год для Украины, когда состоятся выборы", - отметил Аслунд.