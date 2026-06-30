ВІЙНА В Україні Україна отримала кредит від Євросоюзу на 3,8 млрд євро - куди підуть ці кошти

2026-06-30 16:42

Україна спрямує 3,8 млрд євро, отриманих в кредит від ЄС, на виробництво дронів та озброєння.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Кошти надійшли до держбюджету сьогодні.

Це перший транш оборонної підтримки в межах програми Ukraine Support Loan.

За словами Свириденко, загалом Україна взяла в борг вже 7 млрд євро за цим фінансовим інструментом.

Ukraine Support Loan — це спеціальний кредитний інструмент Європейського Союзу, розрахований на 2026–2027 роки із загальним обсягом до €90 мільярдів.

Його головна мета — покриття нагальних потреб державного бюджету, включаючи фінансування оборони та відновлення України.

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