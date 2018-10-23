Политика В Кабмине посчитали поездки украинцев за границу. Польша оказалась в 1,5 раза популярнее России

2018-10-23 17:00 129

Украинцы проводят 60% своих путешествий за границу в соседних странах. Как и год назад, украинцы чаще всего выезжают в Польшу. На втором месте по приоритету - Россия. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития и торговли на основании данных операторов мобильной связи.

"За границу в первом полугодии 2018 года выехало 17,3 миллионов абонентов мобильной связи", - говорится в сообщении. Чаще всего украинцы посещают соседние с Украиной Польшу, Россию, Венгрию, Молдову, Беларусь, Румынию, Словакию. Доля выездов в которых составляет около 60% всех путешествий Украинский за границу. При этом российские абоненты чаще всего приезжают в Украину - с показателем в 2,8 миллионов абонентов за полгода. Тогда как украинцы чаще всего путешествуют в Польшу - 3 миллиона 589 тысяч мобильных абонентов.

Среди не приграничных стран самыми популярными стали Чехия (4,9% от общего количества выездов), Турция (4,1%), Германия (4,1%) и Египет (3,3%).

За полгода Украину посетили 9,6 миллионов иностранных абонентов мобильной связи. Чаще всего иностранцы приезжали в Киевскую область - 1,8 млн абонентов; Львовскую - 1,5 млн абонентов; Закарпатскую - 0,8 млн абонентов; Одесскую - 0,6 млн абонентов; Харьковскую - 0,5 млн абонентов.

В общем внутри страны в I полугодии 2018 года абоненты путешествовали 65,7 млн раз.

Топ 5 самых популярных областей для посещения Киевская - 18 млн абонентов; Львовская - 4 млн; Полтавская - 3,4 млн; Житомирская - 3,3 млн; Черкасская - 3,2 млн.

Напомним, авиасообщение между Украиной и Россией прекращено с осени 2015 года, поезда отчасти еще ездят - хотя министр инфраструктуры Владимир Омельян выступает за прекращение железнодорожного и автобусного сообщения.