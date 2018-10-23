Политика Россия запретит вывод денег в Украину, - Медведев

2018-10-23 16:35 222

Новые российские санкции будут блокировать украинские активы на территории РФ и запретят вывод денег из России в Украину.

Новые российские санкции будут блокировать украинские активы на территории РФ и предусматривают запрет на вывод финансовых капиталов из России в Украину. Об этом во вторник, 23 октября, заявил журналистам российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Речь идет, во-первых, о блокировании их активов, находящихся на территории РФ, то есть запрет совершать с ними любые действия. Во-вторых, о запрете перечисления денежных средств, находящихся в источниках, расположенных на территории России. То есть о запрете вывоза капитала", - пояснил Медведев суть ограничений, добавив, что намерен подписать решение о санкциях в ближайшее время.

При этом он заверил, что ни президентский указ, ни постановление правительства не будут распространяться на весь украинский народ.

"Это абсолютно неприемлемо. Мы, наоборот, полны самых дружеских чувств к украинскому народу. Но отдельные граждане, которые, как я сказал уже, наносят ущерб России, осуществляют действия, направленные на причинение вреда нашей стране, они в эти постановления попадут", - предупредил Медведев.

По его словам, санкции коснутся большого числа лиц в Украине, среди которых "будет много достаточно известных людей".

"Если говорить о физических лицах, то, вполне вероятно, это будут сотни людей, которые своими действиями наносили ущерб нашей стране. Там будут и представители бизнеса, и другие люди, это зависит от усмотрения российской стороны, то есть, от тех предложений, которые сформулирует правительство", - заявил премьер.

Он добавил, что в список также включены украинские компании, то есть, юридические лица, зарегистрированные по законодательству Украины, которые так или иначе контролируются подобными гражданами, в отношении которых будут введены эти санкции.

Кроме того, Медведев сообщил, что Москва может запретить для поставки на территорию России ряд украинских товаров.

"Речь пойдет о том, чтобы запретить определенные категории товаров, которые произведены в Украине, для того, чтобы поставлять их в РФ. Наши украинские коллеги это не особо подчеркивают, но товарооборот Украины с Россией весьма значительный, речь идет о миллиардах рублей. Для Украины этот товарооборот является одним из самых насыщенных", - отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении санкций против Украины.

Перед этим стало известно, что российское правительство разрабатывает пакет санкций против Украины.