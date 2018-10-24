Политика Стало известно сколько раз и на сколько гривен будет повышен тариф на газ в 2019 году

2018-10-25 08:09 366

По данным источников СМИ, близких к переговорам с МВФ, цена на газ для населения в следующем году будет поднята еще на 40% (примерно на 4-5 гривен). Повышение тарифа пройдет в два этапа. Первого подорожания на 15% следует ожидать весной, сразу после президентских выборов. Вторая волна подорожания придет осенью, уже после выборов в Верховную Раду.

Как сообщает Экономическая правда со ссылкой на источники, рыночная цена рассчитывается на базе импортного паритета - средней цены на импортный газ за определенный период.

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Эта составляющая в структуре цены на газ для потребителей является наибольшей. Она включает прогнозируемую цену на немецкой газовой торговой площадке (хаб NCG), а также стоимость транспортировки газа от NCG до западной границы Украины через Германию, Чехию и Словакию.

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Ранее планировалось поднять тарифы за один раз, теперь же повышение цен распределили на несколько этапов, растянутых на один год. Сообщается, что очередные подорожания должны произойти весной 2019 года - тогда цены повысятся на 15% - и осенью 2019 года.

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Напомним, с 1 ноября цены на газ для населения вырастут на 23,5% (каждый куб газа подорожает приемрно на 2 грн). В Кабмине необходимость такого решения объяснили угрозой дефолта из-за неподписания соглашения с западными кредиторами.

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