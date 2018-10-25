Политика Глава МИД Украины заявил, что украинцам опасно пересекать границу с Беларусью

2018-10-25 11:12 51

Глава МИД Украины Павел Климкин в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил, что пребывание украинцев в Беларуси можно назвать потенциально опасным.

"Пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, и об этом мы будем говорить с Минском. Мы понимаем, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры", - сказал министр.

По словам Климкина, Россия присутствует в Беларуси в сфере безопасности.

Однако, дипломат подчеркнул, что "в двусторонних отношениях, политических и экономических, у нас нет больших проблем".

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко дважды пожаловался на нелегальные поставки оружия в Беларусь, в связи с чем распорядился увеличить численность пограничников на границе с Украиной.

Еще по теме

Сийярто заявил Климкину, что будет блокировать Комиссию Украина-НАТО

2018-10-16 11:42 540

Климкин отреагировал на высылку консула из Венгрии

2018-10-04 21:00 2376

Венгрия угрожает немедленно выслать консула Украины из Будапешта

2018-10-04 11:45 1656

У Климкина решили научить ведущие мировые СМИ по-новому писать название Киева

2018-10-02 16:30 1785

Еще новости в разделе "Политика"

Глава МИД Украины заявил, что украинцам опасно пересекать границу с Беларусью

2018-10-25 11:12 51

Стало известно сколько раз и на сколько гривен будет повышен тариф на газ в 2019 году

2018-10-25 08:09 357

Украина создаст "трансграничную" должность на волне конфликта с Венгрией

2018-10-24 18:00 429

Премьер-министр принес официальное извинение жертвам сексуального насилия

2018-10-24 13:15 366
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Глава МИД Украины заявил, что украинцам опасно пересекать границу с Беларусью 2018-10-25 11:12 51
Стало известно сколько раз и на сколько гривен будет повышен тариф на газ в 2019 году 2018-10-25 08:09 357
Украина создаст "трансграничную" должность на волне конфликта с Венгрией 2018-10-24 18:00 429
Премьер-министр принес официальное извинение жертвам сексуального насилия 2018-10-24 13:15 366

Лента

11:12 Глава МИД Украины заявил, что украинцам опасно пересекать границу с Беларусью
КАРТА 10:43 Курс валют на сегодня: доллар снова подорожал, а евро просел на 17 копеек
КАРТА 10:11 Ситуация в зоне ООС: за сутки на Донбассе зафиксировано 14 обстрелов
09:42 У Кличко пояснили, что при отключении горячей воды придется платить больше за газ
09:10 Украинский лоукостер открыл рейсы из Киева в Тбилиси, Софию, Попрад и Барселону
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:41 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
08:09 Стало известно сколько раз и на сколько гривен будет повышен тариф на газ в 2019 году
07:20 В Украине начали действовать новые правила выдачи водительских прав
22:30 Все не так просто: врачи назвали отличия симптомов гриппа и простуды
21:00 Полнолуние 24 октября: приметы и суеверия