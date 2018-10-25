Политика Глава МИД Украины заявил, что украинцам опасно пересекать границу с Беларусью

2018-10-25 11:12 51

Глава МИД Украины Павел Климкин в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил, что пребывание украинцев в Беларуси можно назвать потенциально опасным.

"Пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, и об этом мы будем говорить с Минском. Мы понимаем, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры", - сказал министр.

По словам Климкина, Россия присутствует в Беларуси в сфере безопасности.

Однако, дипломат подчеркнул, что "в двусторонних отношениях, политических и экономических, у нас нет больших проблем".

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко дважды пожаловался на нелегальные поставки оружия в Беларусь, в связи с чем распорядился увеличить численность пограничников на границе с Украиной.