Политика В РФ прокомментировали присуждение премии Сенцову

2018-10-25 18:15 72

Получение украинским журналистом премии Сахарова назвали "необоснованным и хамским политиканством".

Решение Европарламента о присуждении премии имени Сахарова украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который отбывает наказание в российской колонии, является проявлением политиканства. Об этом в четверг, 25 октября, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод, сообщает ТАСС.

"Я не вижу за Сенцовым правозащитных заслуг, и выделение его из оказавшихся за решеткой правозащитников, журналистов - это политиканство", - сказал он.

Брод заявил, что в период, когда Сенцов голодал, "российские правозащитники прилагали необходимые усилия для своевременного оказания ему медицинской помощи".

По его словам, Сенцову можно посочувствовать, поскольку он "голодал и сильно похудел", но при этом добавил, что украинец "осужден по тяжелой статье".

В свою очередь, вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой считает решение Европарламента необоснованным и хамским.