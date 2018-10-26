Политика Порошенко: Мы не хотим, чтобы РФ зашла нам во фланг через Беларусь

2018-10-27 08:00 84

 

Президент Петр Порошенко во время визита в Беларусь выразил надежду, что Украине не будет грозить российское вторжение с севера.

«Это граница дружбы, и мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы для Украины по территории Беларуси была любая угроза. Мы не ждем, знаем, что этого не будет, и, конечно, мы не хотим, чтобы Россия использовала Беларусь для того, чтобы зайти нам во фланг», — заявил Порошенко в Гомеле на встрече с представителями украинской общины.

Президент Украины приехал в Гомель на первый Форум регионов Украины и Беларуси. В рамках визита он встретился с президентом Александром Лукашенко.

Порошенко в ходе переговоров назвал сотрудничество между Украиной и Беларусью основанном на дружбе. «Мы абсолютно уверены, что отношения вышли на серьезный рост. Экономика наших стран показывает, что прирост составляет более 23%», — отметил президент Украины. По его словам, происходит рост поставок украинской продукции в Беларусь. «Для нас очень важно сохранить эти тенденции», — добавил Порошенко.

Пресс-служба Лукашенко в свою очередь сообщила, что на встрече тоже поднимался вопрос границы между Беларусью и Украиной. Президент Украины заявил, что она должна быть исключительно границей мира, дружбы и надежности. «И вы, и я предпринимаем к этому максимальные усилия», — отметил Порошенко.

Еще по теме

Европарламент осудил неадекватные действия Путина в Азовском море - резолюция

2018-10-26 13:42 420

В РФ прокомментировали присуждение премии Сенцову

2018-10-25 21:30 582

видео Купленный митинг Порошенко закончился фиаско

2018-10-24 19:24 1101

Гройсман уверяет, что готов дать субсидии семи миллионам граждан

2018-10-23 15:45 666

Еще новости в разделе "Политика"

Порошенко: Мы не хотим, чтобы РФ зашла нам во фланг через Беларусь

2018-10-27 08:00 84

В Киеве сильно избили политика из Радикальной партии - сломали нос и челюсть

2018-10-26 15:31 768

Европарламент осудил неадекватные действия Путина в Азовском море - резолюция

2018-10-26 13:42 420

Польша негласно перекрыла "зеленый коридор" на границе с Украиной

2018-10-26 13:16 477
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Порошенко: Мы не хотим, чтобы РФ зашла нам во фланг через Беларусь 2018-10-27 08:00 84
В Киеве сильно избили политика из Радикальной партии - сломали нос и челюсть 2018-10-26 15:31 768
Европарламент осудил неадекватные действия Путина в Азовском море - резолюция 2018-10-26 13:42 420
Польша негласно перекрыла "зеленый коридор" на границе с Украиной 2018-10-26 13:16 477

Лента

08:30 Супрун рассказала, как без лекарств вылечить простуду и ОРВИ
08:00 Порошенко: Мы не хотим, чтобы РФ зашла нам во фланг через Беларусь
07:30 Гройсман рассказал, что будет с доставкой пенсий
07:00 В Украину возвращается «бабье лето»
фото 22:12 На водительских правах начали указывать нетрадиционную сексуальную ориентацию
21:34 Почти 50 топ-руководителей Google были уволены за сексуальные домогательства
20:28 Каждая третья пачка или бутылка молока в Украине - фальсификат
19:33 Дизель Шоу из-за смертельного ДТП отменяет осенний тур
18:29 Как избавиться от конденсата на пластиковых окнах - причины и способы устранения
17:33 На Facebook подали в суд за значительные завышения показателей просмотров