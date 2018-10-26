Политика Порошенко: Мы не хотим, чтобы РФ зашла нам во фланг через Беларусь

2018-10-27 08:00 84

Президент Петр Порошенко во время визита в Беларусь выразил надежду, что Украине не будет грозить российское вторжение с севера.

«Это граница дружбы, и мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы для Украины по территории Беларуси была любая угроза. Мы не ждем, знаем, что этого не будет, и, конечно, мы не хотим, чтобы Россия использовала Беларусь для того, чтобы зайти нам во фланг», — заявил Порошенко в Гомеле на встрече с представителями украинской общины.

Президент Украины приехал в Гомель на первый Форум регионов Украины и Беларуси. В рамках визита он встретился с президентом Александром Лукашенко.

Порошенко в ходе переговоров назвал сотрудничество между Украиной и Беларусью основанном на дружбе. «Мы абсолютно уверены, что отношения вышли на серьезный рост. Экономика наших стран показывает, что прирост составляет более 23%», — отметил президент Украины. По его словам, происходит рост поставок украинской продукции в Беларусь. «Для нас очень важно сохранить эти тенденции», — добавил Порошенко.

Пресс-служба Лукашенко в свою очередь сообщила, что на встрече тоже поднимался вопрос границы между Беларусью и Украиной. Президент Украины заявил, что она должна быть исключительно границей мира, дружбы и надежности. «И вы, и я предпринимаем к этому максимальные усилия», — отметил Порошенко.