Мир Трамп сказал, какое “самое худшее событие” случилось с Россией

2018-10-27 14:30 276

 

Президент США Дональд Трамп назвал свою победу на выборах в 2016 году “худшим событием” для России.

Об этом он сказал на встрече со своими сторонниками в Северной Каролине, сообщается в Twitter Fox News.

Однако, Трамп не считает плохой идеей попытаться наладить отношения как с Россией, так и с другими странами, с которыми у США есть напряженность.

– Худшее, что случалось с Россией – моя победа на выборах. Но в то же время поладить с Россией, Китаем, и, честно говоря, с КНДР, Южной Кореей и Японией, а также всеми остальными – это хорошая, а не плохая вещь. Мы будем продолжать добиваться результатов, – сказал Трамп.

Напомним, вчера США предупредили РФ насчет введения дополнительных санкций.

Еще новости в разделе "Мир"

Трамп сказал, какое “самое худшее событие” случилось с Россией

2018-10-27 14:30 276

Почти 50 топ-руководителей Google были уволены за сексуальные домогательства

2018-10-26 21:34 411

На Facebook подали в суд за значительные завышения показателей просмотров

2018-10-26 17:33 978

На 74-м году жизни умер от рака легкого культовый актер Николай Караченцов

2018-10-26 10:13 636
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Трамп сказал, какое “самое худшее событие” случилось с Россией 2018-10-27 14:30 276
Почти 50 топ-руководителей Google были уволены за сексуальные домогательства 2018-10-26 21:34 411
На Facebook подали в суд за значительные завышения показателей просмотров 2018-10-26 17:33 978
На 74-м году жизни умер от рака легкого культовый актер Николай Караченцов 2018-10-26 10:13 636

Лента

15:00 На Донбассе боевики получили "ответку" от ВСУ и понесли потери
14:30 Трамп сказал, какое “самое худшее событие” случилось с Россией
14:00 Супрун рассказала, как без лекарств вылечить простуду и ОРВИ
13:30 В Украине запретили фильм с Зеленским
13:00 Лукашенко: Беларусь готова включиться в конфликт на Донбассе
12:30 Коболев: Я перевел премию за победу в Стокгольмском арбитраже маме в США
12:00 В Кабмине пояснили, как рост цен на газ отразится на субсидиях
11:30 Порошенко: Мы не хотим, чтобы РФ зашла нам во фланг через Беларусь
11:00 Гройсман рассказал, что будет с доставкой пенсий
10:00 В Украину возвращается «бабье лето»