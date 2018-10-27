Трамп сказал, какое “самое худшее событие” случилось с Россией

Президент США Дональд Трамп назвал свою победу на выборах в 2016 году “худшим событием” для России.
Об этом он сказал на встрече со своими сторонниками в Северной Каролине, сообщается в Twitter Fox News.
Однако, Трамп не считает плохой идеей попытаться наладить отношения как с Россией, так и с другими странами, с которыми у США есть напряженность.
– Худшее, что случалось с Россией – моя победа на выборах. Но в то же время поладить с Россией, Китаем, и, честно говоря, с КНДР, Южной Кореей и Японией, а также всеми остальными – это хорошая, а не плохая вещь. Мы будем продолжать добиваться результатов, – сказал Трамп.
Напомним, вчера США предупредили РФ насчет введения дополнительных санкций.