Политика Выборы президента Бразилии выиграл кандидат, обещавший уничтожить всех оппонентов

2018-10-29 13:44 210

Во втором туре президентских выборов в Бразилии победил представитель Социал-либеральной партии Жаир Болсонару.

По данным Reuters, ультраправый бывший военный набрал 55,2% голосов. Его соперником был представитель левой Партии трудящихся Фернанду Аддад (44,8%).

Болсонару обещает очистить политику, бороться с преступностью и коррупцией. Во время предвыборной гонки он был ранен, поэтому почти не вел агитации.

Бывший капитан у многих вызывает беспокойство из-за обещаний устранить своих политических оппонентов и провокационных заявлений в адрес женщин, геев и расовых меньшинств.

"Мы не можем и дальше заигрывать с социализмом, коммунизмом, популизмом и крайним экстремизмом. Мы намерены изменить судьбу Бразилии", - заявил Болсонару после оглашения результатов выборов.

За время избирательной кампании Болсонару получил в прессе прозвище "Трамп из тропиков", в том числе за свои гомофобные и расистские высказывания. Президент США уже поздравил Болсонару с победой на выборах, сообщила пресс-служба Белого дома.

Инаугурация нового президента Бразилии состоится 1 января 2019 года.

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